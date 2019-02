« Thomas Gravesen reste un mystère »

Aujourd'hui âgé de 42 ans, Thomas Gravesen coule des jours heureux au Danemark. L'ancien bouledogue du Real Madrid est-il seulement au courant qu'une biographie lui étant consacrée – Mad Dog Gravesen : The last of the modern footballing mavericks – vient de sortir ? Difficile de le savoir. Même pour l'auteur de l'ouvrage Christopher Sweeney, pour qui l'ex-milieu à la personnalité complètement déjantée demeure une énigme.

Propos recueillis par Douglas De Graaf

C’est un joueur que beaucoup de monde connaît... sans le connaître vraiment. Il y a énormément de mystère, de rumeurs autour de lui. Je voulais démêler le vrai du faux. De plus, on connaît beaucoup d’anecdotes un peu folles sur lui, mais on ne sait pas vraiment qui est l’homme derrière le joueur. Tout le monde dit qu’il est atypique, décalé, voire fou. Je voulais voir ce qu’il en était vraiment.Pas complètement. Thomas est quelqu’un d’extrêmement secret. Il est très difficile d’entrer en contact avec lui, et il ne parle jamais de sa vie privée. Il n’est pas sur les réseaux sociaux, n’a pas de site Internet.Ce n’est pas qu’il est asocial, mais ça ne l’intéresse pas de parler de lui. J’ai essayé de le contacter en passant par ses anciens agents pour qu’il participe au livre, mais l’un m’a demandé de l’argent et l’autre m’a dit que j’étais irrespectueux. Donc j’ai fait comme j’ai pu en interrogeant d’anciens joueurs, des amis... Mais je suis loin d’avoir trouvé toutes les réponses à mes questions. Ce livre est à l’image de Thomas : il comporte une grosse part de mystère.Je n’en vois pas. Il n’y a plus vraiment de personnalités dans le foot.Les joueurs sont devenus de tels atouts marketing pour les clubs que ces derniers ne peuvent plus tolérer des caractères qui sortent du rang ou qui disent ce qu’ils pensent. Et c’était précisément ce que faisait Thomas : il disait ce qu’il pensait, sans aucun filtre. Les centres de formation n’accepteraient pas quelqu’un comme lui, aujourd’hui.Oui, c’est son caractère naturel : impulsif, spontané. Je n’ai pas pu parler à sa famille, mais j’ai retrouvé Ulrik Le Fèvre. Cet homme connaît Thomas depuis ses huit ans, et l'expression qui revient chez lui pour le qualifier est : «» . Le Fèvre a été son professeur de maths à l’école et son entraîneur chez les jeunes de l’équipe de Vejle, la ville où il est né. Il m'a raconté que sur un terrain, même à l’entraînement, Thomas «» , se donnait à 100%.Ironiquement, quatre de ses copains ont intégré l’équipe première avant lui alors qu’il sortait du lot : il se murmurait que le club avait déjà peur de son caractère instable. Même l’entraîneur de l’équipe pro Ole Fritsen, une légende à Vejle, ne savait pas trop comment le gérer. «» , a-t-il raconté une fois. Lorsque Fritsen a imposé un mode de vie plus professionnel à Vejle, Thomas n’en avait que faire. Après l’entraînement, il allait vendre des parkings juste pour le plaisir.C’est le message que je veux faire passer aux jeunes footballeurs via ce livre : restez vous-mêmes.C’est ce que Gravesen a fait, et ça ne l’a pas empêché de jouer aux côtés des stars du Real. C’était avant tout un excellent footballeur, mais finalement, il était trop dur à gérer. Fabio Capello a essayé de le cantonner à un poste, mais ça n’a pas marché. Gravesen ne l’écoutait pas.Je pense qu’il n’aimait pas la tournure que son sport était en train de prendre : un univers formaté, où des gens comme lui ne pouvaient pas être eux-mêmes. À l’époque, on a un peu perdu sa trace. On dit qu’il a fait fortune grâce à des investissements, puis qu'il a refait surface à Las Vegas comme voisin d’Andre Agassi et Nicolas Cage. Il aurait aussi perdu soixante millions d’euros en une nuit au poker, mais je n’ai pas réussi à vérifier cette information. Aujourd’hui, il est retourné vivre à Vejle dans une grande maison. On ne sait pas vraiment ce qu’il fait, mais les habitants le croisent parfois et il est toujours ravi de discuter avec eux.Non, ça m’étonnerait. Il y aura toujours une grosse part de mystère autour de lui. Il ne se considère pas comme différent, donc il ne voit pas pourquoi il parlerait de sa vie. Parler de football en revanche, il adore. Il a même fait quelques apparitions comme consultant pour des chaînes, au Danemark . Il va juste continuer à vivre sa vie comme il l’a toujours fait. Je ne le vois pas devenir entraîneur, mais bon, on ne sait jamais avec lui. À son propos, j’ai souvent entendu cette phrase : «