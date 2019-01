Swansea fait payer 530 euros aux enfants qui défilent en avant-match

1

PHGC

Il n’y a pas de petit profit.Si les clubs britanniques sont gavés par les droits télés, les dirigeants du club gallois de Swansea ont pris l’adage au mot. Des enfants rêvent de rentrer sur le terrain aux côtés de leurs joueurs préférés ? Avis aux parents, il faudra casquer. Pour 530 euros, offrez à votre garnement une «» composée d'un défilé aux côtés des joueurs, d'une photo d’avant-match, de snacks… Impossible de passer à côté de cette occasion en or : grâce à la relégation du club cette saison, le coût de la prestation a même baissé !La pratique est malheureusement monnaie courante outre-Manche. Si les clubs de standing et quelques autres ne font pas payer l’expérience et se contentent de tirer au sort les minots parmi leurs fans ( Arsenal Liverpool , les deux Manchester, Newcastle United et Southampton ), les autres se livrent à une folle course aux prix : de 205 euros ( Bournemouth ) à quasi 800 euros ( Everton et West Ham ).Le prix de la passion.