Suspicion de match truqué entre Ventspils et Bordeaux

Il ne manquait plus que ça.Déjà empêtrés dans les sables mouvants du bas de tableau de Ligue 1, avec seulement six points de plus que le relégable nîmois, les Girondins de Bordeaux se sont réveillés ce vendredi matin avec la gueule de bois. D’après l’agence de presse russe, le match retour du second tour préliminaire de Ligue Europa 2018-2019 entre les Lettons de Ventspils et les Bordelais aurait été truqué.Après son succès à l’aller (2-1), Bordeaux avait récidivé sur le plus petit des scores dans le traquenard du Ventspils Olimpiskais Stadions (1-0). Si aucune erreur manifeste n’a été signalée, les sommes d’argent misées sur la rencontre ont été anormalement élevées et l’arbitre russe Sergey Lapochkin aurait subi des pressions pour influer sur le résultat. Chose qu’il a tu à l’UEFA. Une enquête a été ouverte et l’homme en noir a été suspendu provisoirement pour 90 jours.Si Bordeaux n'est qu'indirectement concerné du fait du passif de Ventspils , Jean-Louis Gasset et les siens se seraient bien passés de la nouvelle.