Le Bayern surpris à domicile par Mönchengladbach

Bayern Munich (3-4-3) : Ulreich - Pavard, Kimmich, Sule - Tillman (Copado, 75e), Musiala, Roca (Wanner, 75e), Gnabry - Sabitzer, Lewandowski, Müller. Entraîneur : Julian Nagelsmann.



Borussia Mönchengladbach (3-5-2) : Sommer - Ginter, Elvedi, Jantschke (Beyer, 67e)- Lainer (Herrmann, 79e), Kramer (Benes, 79e), Neuhaus (Plea, 67e), Koné, Netz - Embolo, Stindl (Thuram, 90e). Entraîneur : Adi Hütter.



Un temps dominants, un autre dominés, les Bavarois ont logiquement mené au score dans un premier temps, avant d’être finalement devancés. Un match à contre-courant côté munichois, comme on en voit très peu. Il faut dire que le Bayern était largement diminué à cause de la Covid-19, qui a touché de nombreux cadors (Davies, Neuer, Hernández, Sané ou encore Upamecano). Pour sa reprise, à défaut de bien lancer sa nouvelle année, le Bayern Munich s'est laissé surprendre à la maison face à un Borussia M’Gladbach lucide. Robert Lewandowski avait pourtant bien lancé la soirée, en dépit des multiples parades de Yann Sommer. Le Polonais est venu récompenser l'entame parfaite des Bavarois. En un éclair, la machine à buts a effacé Matthias Ginter d’un contrôle pivot avant d’envoyer un boulet de canon dans les filets adverses.Et puis plus rien.. Les Munichois ont baissé de rythme et laissé doucement, mais sûrement les visiteurs s’installer. À la suite d'un cafouillage, Florian Neuhaus a remis les deux équipes à égalité, avant que Stefan Lainer ne saute plus haut que les autres sur corner, pour prendre les devants au tableau d'affichage avant le retour aux vestiaires. Derrière, c’est toujours. Enfin si, les Bavarois ont repris la rencontre en main. Mais la domination des champions en titre s'est avérée stérile, même si Gladbach peut remercier les montants qui ont dévié les frappes des Munichois par deux fois. Pour les Poulains, le succès est énorme. Le Bayern Munich n’avait plus perdu sur le premier match de phase retour depuis sept ans. Rien que ça.