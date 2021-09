32

Lens-Lille en tribunes, acte 2.Marqué par des échauffourées en tribune Trannin qui ont fait six blessés et un envahissement de terrain par des membres du kop lensois, ce qui a retardé la reprise du match , le derby du Nord avait avant ces incidents survenus à la mi-temps déjà été l'occasion pour les supporters Sang et Or de « s'illustrer » . Ces derniers avaient en effet déployé un immense tifo « Lillois merda » en tribune Marek peu avant l'entrée des joueurs sur la pelouse.Ce, à la grande surprise d'Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens qui, comme il l'a indiqué à, s'attendait à un tout autre message des supporters artésiens., a assuré après le match le dirigeant lensois, qui a annoncé son intention de porter plainte et devrait, toujours selon le quotidien nordiste, être imité par ses homologues lillois.Ça sent la fermeture de tribune pour le prochain match de Lens à la maison, là...