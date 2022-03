Surdose de clásicos

Renouant avec une vieille tradition, le championnat argentin organise depuis vendredi une journée consacrée à ses plus grandes rivalités. Le superclásico disputé ce dimanche soir à l’Estadio Monumental a bouclé un week-end à « pura pasión » au pays de feu Diego. Des centaines de tonnes de papelitos balancés, des milliers de kilos de choripán avalés et des litres de Fernet-Coca ingurgités dans tout le pays, retour sur une fin de semaine d’excès en Argentine. Explosion de RTT à prévoir ce lundi.

¡LOCURA TOTAL! El recibimiento de la gente de @RosarioCentral en el #ClásicoRosarino ? pic.twitter.com/11qaCoVc5A — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 20, 2022

« Génial ou complètement fou ? »

Estruendoso recibimiento para el #Ciclón en el Nuevo Gasómetro filma y reporta @maxipereira22. Ya se juega #SanLorenzo vs #Huracán pic.twitter.com/spnedzsAD4 — Vermouth Deportivo (@vermudeportivo) March 19, 2022

« Le superclásico écrase tout »

Imágenes marquantes: tras festejar en el campo de juego, así se retiró el plantel de Boca rumbo al vestuario en medio de botellazos. Tuvo que intervenir la policía. pic.twitter.com/itCA54CTGG — SportsCenter (@SC_ESPN) March 21, 2022

Par Georges Quirino-Chaves à Buenos Aires

Le coup d’envoi du Superclásico est prévu dans plus de quatre heures, mais les rues du quartier de Belgrano au nord de Buenos Aires sont déjà envahies par les maillots blancs à bande rouge de River Plate. Pour beaucoup, c’est un rituel. Avant d’aller assister au duel tant attendu face au rival historique Boca Juniors, ils viennent passer une bonne partie de leur journée aux abords de l’Estadio Monumental. Pour ne pas stresser tout seul chez soi en attendant le match à ne surtout pas perdre. Pour surtout kiffer avec les potes la, l’avant-match, en chantant et en s’envoyant des litres de Quilmes ou de Fernet-Coca servis dans des bouteilles en plastique coupées en deux.Pour éviter de trop se bourrer la gueule le ventre vide avant la rencontre, lesont pris d’assaut la plupart des pizzerias etdu coin. À moins de deux kilomètres du plus grand stade d’Argentine, attirés par l’odeur des grillades, des dizaines d’entre eux enquillentetchez Lo de Lalo. Tous ont les yeux rivés sur l’écran. Le téléviseur diffuse le bouillant clásico rosarino entre Central et Newell’s Old Boys.assure Juan, supporterde 47 ans, en regardant les images impressionnantes de l’entrée des joueurs sur le terrain. Un drapeau jaune et bleu géant recouvre trois tribunes d’un Gigante de Arroyito en fusion. Un peu trop. Quatre bombes agricoles balancées sur la pelouse retardent le coup d’envoi de la rivalité la plus passionnée du pays.se marre Juan, un bout de barbac dans la bouche.Si cetde River a décidé de se faire unde football pendant cette fin de semaine ensoleillée à Buenos Aires, ce n’était pas pour voir Real Madrid-Barcelone, Roma-Lazio, Nottingham Forest-Liverpool ou Marseille-Nice. Non. Juan s’est laissé ambiancer par son championnat. La fédération argentine a décidé cette année de remettre au goût du jour une vieille tradition : foutre le feu à tous les stades du pays en programmant tous les clásicos de l’élite le même week-end. Explosion de RTT à prévoir ce lundi.Ce n’est pas la première fois que l’AFA organise cette dinguerie. Tout a commencé en 1934 pour fêter la création de l’association. L’évènement s’est ensuite répété, sans jamais s’installer, près d’une dizaine de fois au fil des décennies, jusqu’en 2017, saison de la dernière édition. Pourquoi cette année ? Parce que le tournoi actuel avec le nombre invraisemblable de 28 équipes de première division réparties en deux zones de 14 où les clubs rivaux sont séparés ne passionne pas des masses. Organiser cette journée est au moins l’occasion de faire se rencontrer ces adversaires de toujours lors d’un week-end évènement., expliquait cette semaine Mariano Elizondo, ancien président de la Superliga argentine.En Amérique du Sud, le Brésil avait déjà expérimenté l’idée en 2011 et 2012 pour la dernière journée du championnat. La Colombie l’a instaurée depuis plusieurs années. D’autres, comme le tournoi uruguayen par exemple, ne disposent pas de suffisammentpour mettre en place une journée dédiée.se demandait le quotidien sportifavant les premiers matchs ce vendredi. Interrogés par le journal, 53% des supporters sondés se disaient contre cette idée de jouer les plus grandes rivalités le même week-end.Même s’il divise, le concept a évidemment fait vibrer tous les fans de foot devant leur poste ou dans les stades argentins. Que retenir du week-end ? Avant tout, et comme souvent, des images – surtout des tribunes tirant desà en faire disparaître une forêt en deux jours - plutôt que du jeu : les publics passionnés de San Lorenzo et Colón malgré les nuls (0-0) face à Huracán et Unión, la joie de Darío Cvitanich après la victoire de son Banfield sur la pelouse de Lanús (0-1) , l’égalisation à la dernière minute de Gimnasia grâce au gardien aux mains moites d’Estudiantes (1-1), la victoire de Tigre, seule équipe à avoir gagné sonà domicile, face à Platense (4-0) dans un duel de « la zone nord » de Buenos Aires qui ne se jouait plus dans l’élite depuis 1980, la colère desde Central qui demandent et obtiennent la tête de leur idole et désormais ex-entraîneur Kily González après la défaite face à Newell’s (0-1) et ceux d’Independiente qui réclament le départ de leur président en le poursuivant jusqu’à sa caisse après la déroute à domicile face à Racing (1-2), peut-être le plus beau match du week-end. Sans oublier de mentionner ces matchs qui n’avaient rien à voir avec des, genre Barracas Central-Sarmiento (2-1) pour faire le nombre. Pas invités à la fête., regrette Juliano, 41 ans, supporterqui aurait aimé que les médias évoquent davantage le succès de son club au lieu de rapidement basculer sur les débats d’avant-match entre River et Boca.Il est vrai que les deux clubs soutenus par près de trois Argentins sur quatre cannibalisent tout. Et avec ce qu’il s’est passé à l’Estadio Monumental ce dimanche soir, nul doute que 80% du temps d’antenne sera consacré ce lundi à la victoire de Boca Juniors (0-1), la première sur la pelouse de River Plate depuis la saison 2017-2018. Après avoir un peu trop célébré leur succès dans le rond central, les– qui jouaient en jaune pour la première fois lors d’unsur conseil d’un chaman d’après le quotidien sportif– ont dû être protégés par la police au retour au vestiaire afin d’éviter les projectiles lancés par desen colère., disaient pourtant des photos représentants des fans des deux équipes affichées aux alentours du stade, où étaient postés près de 1200 policiers ce dimanche., regrette Christian, 31 ans, un supporter de River Plate croisé avant le match. À cause de la violence, les déplacements de visiteurs sont interdits depuis près de 9 ans en Argentine. Les autorités répètent chaque année qu’elles vont se pencher sur l’éventualité d’un retour. Sans vraiment bouger. L’AFA semble pour le moment davantage préoccupée par un autre problème. Non pas l'organisation d’une nouvelle journée spéciale - pas dans les plans pour le moment -, mais l'installation à partir des prochaines semaines de la VAR dans le championnat argentin. Sans aucun doute, la future star des prochains