Lautaro Martínez, le taureau de Bahía Blanca

À 22 ans, que ce soit avec l'Inter ou avec Albiceleste, Lautaro Martínez emporte tout sur son passage, si bien que le Barça l'imaginerait bien prendre la place de Luis Suárez. Voyage sur les traces de "Lauti", dont l'explosion ne surprend personne en Argentine, et aux origines d'un animal prêt à encorner le monde entier depuis qu'il a foutu les pieds sur terre.

30

FC Séville Inter Ligue Europa Diffusion sur

Joue-là comme Ginó

« Un jour de finale, on perd 2-0 à la mi-temps. Je vais voir Lautaro et lui demande ce qu’il se passe . Il me regarde dans les yeux et me dit : "T’inquiète, on va gagner le match." Il a marqué deux buts et on a gagné. C'était déjà un joueur paranormal. »

X-men, professeurs Licha et Milito

« Quand il avance, il embarque tout sur son passage. Il te rentre dedans et te marche dessus. C'est un animal dans la surface comme l’était Batistuta. »

Le Barça sur toutes les lèvres

Vidéo

Par Georges Quirino-Chaves, à Buenos Aires

Tous propos recueillis par GQC, sauf mentions.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sur la côte Atlantique, à mi-chemin entre Buenos Aires et la Patagonie, il existe une ville où le football a un sérieux rival dans le cœur des locaux. Bienvenue à Bahía Blanca, plus de 300 000 habitants et plus grande base navale du territoire, mais surtout capitale argentine du basket. Ici, la balle orange est une religion, importée, selon la légende, par des marins américains au début du XXsiècle. De Beto Cabrera au quadruple champion NBA et médaillé d’or olympique Emanuel Ginóbili, la cité bahiense et ses nombreux clubs ont vu naître les meilleurs joueurs du pays et une passion indescriptible. «» , se souvient José Bilbao, 69 ans, dirigeant historique du Club Atlético Liniers, l'une des institutions du coin. Et maintenant ? «» .Depuis la retraite de l’arrière des San Antonio Spurs en 2018, Lautaro Martínez a en effet endossé le costume d’idole de la baie blanche, lui qui a hésité jusqu'à ses 15 ans entre le foot et le basket. Seule certitude : il était prédestiné à passer sa vie avec un ballon car chez les Martínez, le sport est génétique. La grand-mère, Luisa, jouait par exemple au foot dans le petit club d’Estrella de Oro. Le cadet des trois frères, Jano, 17 ans, est lui un grand espoir des parquets argentins. Lautaro, né en 1997, a préféré de son côté choisir la même voie que son aîné, Alan, aujourd'hui défenseur central dans un club local mais surtout de son père, Mario, latéral gauche qui a écumé les meilleurs clubs de la région. «» , expliqua un jour Lautaro Martinez, auAu début des années 2000, Mario, qui travaille sur la base militaire, trimbale ses deux gamins sur tous les terrains jusqu’à les inscrire à Liniers, l’équipe du nord de la ville et dernier club de sa carrière. «, rembobine Bilbao, alors président du club.» Tellement impliqué que certains témoins de l’époque, impressionnés, le comparent alors au gamin Ginóbili qui répétait ses shoots jusqu’à l’épuisement.Le petit "Lauti", un garçon aux cheveux longs, introverti mais attachant, est en mission. Il sera comme ses idoles Radamel Falcao et Luis Suárez. Il va s’y dédier à 200%. «, se rappelle Alberto Desideri, l’un de ses premiers entraîneurs.» Sur les terrains, Lautaro fait déjà parler sa vitesse, sa puissance et sa technique à tous les postes offensifs. Sa réputation dépasse très vite le cadre du complexe Oscar Zibecchi. À tel point que certains coachs adverses imaginent déjà des plans spécifiques pour l’arrêter. Souvent, en vain. Comme ce jour de finale contre Olimpo, le grand club de la région, disputée à Ingeniero White, le port de Bahía. «» , rejoue José Bilbao."T’inquiète, on va gagner le match."Les grands clubs de Buenos Aires ne tardent alors pas à se pencher sur le bonhomme. À 15 ans, Boca Juniors l’observe mais ne le retient pas. Le club de la Ribera s’en mordra les doigts et tentera de le récupérer plus tard, sans succès. River Plate et Vélez ont un œil sur lui, mais c’est le Racing qui décroche le jackpot. Un coup de pouce du destin alors que Fabio Radaelli, chercheur de talents pour l’équipe d’Avellaneda, n’était même pas venu pour lui à Bahía Blanca., souffle-t-il.» Parce que l’école intégré au centre du club de la banlieue de la capitale va permettre à Lautaro de terminer ses études, la famille Martínez dit oui à Racing.Même s’il souffre de la distance avec ses proches, l’attaquant annonce la couleur dès son premier entraînement en marquant un retourné acrobatique. La psychologue du club le soumet à un test et prévient tout le monde. Ce gamin timide a des capacités de concentration de X-Men. En deux ans, dans les catégories inférieures, il claque plus de cinquante buts. Au prix d’un travail physique acharné, le petit "Lauti" se transforme en "Toro". «» , explique Radaelli pour justifier le surnom.Ses maîtres ? Deux légendes du Cilindro : Lisandro López et Diego Milito. «, assure Nicolás Montalá, journaliste dédiée à l’actualité de Racing depuis 1996.» Ses performances en équipe première dès 18 ans iront jusqu’à faire douter Jorge Sampaoli pour le Mondial 2018. Le sélectionneur préfèrera finalement Gonzalo Higuaín. Le taureau digère en silence et s’envole plein de rage, après avoir résisté aux appels de l’Atlético de Simeone. Destination l’Inter Milan.Deux ans plus tard, Lautaro Martínez est devenu le numéro 9 indiscutable du nouveau sélectionneur, Lionel Scaloni. Sa réussite et son transfert pour 25 millions d’euros en Italie sont encore célébrés aujourd’hui à Bahía Blanca. Sans donner de chiffres, le nouveau président de Liniers, Carlos Pablo, donne une idée du pactole touchée dans la transaction : «» . La liste est longue. Au plus grand plaisir du joueur, très attaché au club de son enfance, à qui il rend visite dès que possible.Ici, Lautaro est toujours "Lauti", ce mec tranquille qui vient partager le maté ou taper le ballon avec les attaquants. La dernière fois, c’était en décembre dernier. Alors que le buteur signait quelques autographes, son ancien coéquipier Julio Acosta, le même qui lui avait rasé le crâne après son premier match, en avait profité pour lui voler ses crampons tout neuf. Après l’avoir au préalable traité de «» , le "Toro" les lui a finalement offerts. Grand seigneur. «, avoue l’ex-partenaire blagueur.» . L’intérêt desalimente toutes les discussions. Le deal serait synonyme de nouvelle rentrée d’argent pour Liniers. Le président assure ne rien savoir des négociations, souhaite le meilleur au fils prodigue mais prévient déjà : «