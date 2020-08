Supporters du PSG ou Lyon ? Superstitieux ? Témoignez !

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La semaine dernière, à l'occasion du quart de finale de C1 entre l'Olympique Lyonnais et Manchester City , on a fait la rencontre d'un supporter des Gones abonné à. Jusque là, rien d'anormal. Sauf qu'il n'a pas allumé une seule fois son téléviseur de la soirée. La raison : la peur de porter la poisse à son club.Alors qu'il avait l'abonnement, il a préféré, comme lors des grands rendez-vous de son club, suivre le match sur un live d'un site d'actu foot. A l'arrivée, a t-il fait pencher l'histoire dans son sens ? Seul le Dieu du foot le sait.On s'est dit qu'il ne devait pas être le seul à avoir vécu une drôle de soirée foot pour mettre toutes les chances du côté de l'OL. Et que tous ces invisibles héros de l'exploit de l'OL contre City, mais aussi ceux du PSG contre l'Atalanta, méritaient d'être mis en avant.On vous propose donc de nous raconter, supporters parisiens et lyonnais, ce que vos superstitions vous amènent à faire (ou vous ont déjà amené à faire) de complètement fou pour faire gagner votre club. Et ce qu'elles vont vous amener à faire plus spécifiquement ce soir mardi et demain mercredi pour que votre club ce qualifie pour la finale de la Champions League.