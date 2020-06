Supporters : des finales plus si fantaisistes ?

La ministre des Sports Roxana Maracineanu pourrait exaucer le vœu de Noël Le Graët, de la Ligue et de pas mal de supporters, qui n'attendent plus qu'un feu vert définitif pour regagner leurs tribunes. Et voir un Stade de France parsemé de vert et de bleu nuit pour la finale de Coupe de France entre Saint-Étienne et le PSG n'est plus forcément utopique. Si rien n'est officiellement acté, le simple fait d'y penser nous fait dire que l'on revient de loin.

2

Joyeux Noël

Par Mathieu Rollinger

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et si, dans cette histoire, la France avait au moins le luxe de s’épargner un tunnel de huis clos ? Ok, le pays a fait un choix allant à l’encontre des tendances suivies en Allemagne et dans les autres grands championnats, puisque sa saison 2019-2020 ne devrait pas redémarrer. Mais si les fans de foot français se sont fait couper l’herbe sous le pied par la crise du Covid-19, ils pourront peut-être s’enorgueillir de retrouver un semblant de vie normale plus tôt que leurs voisins. Ce lundi, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a ouvert une grille pour un retour des supporters dans les tribunes cet été., a-t-elle assuré lundi soir à la sortie de l’Instance nationale du supportérisme.Si ça peut surtout éviter de se retrouver avec des cartons customisés dans les virages...Rien n’est encore gravé dans le marbre, mais cette sortie laisse supposer que le vide et le silence dans lesquels sont baignés les stades depuis la mi-mars pourraient être rompus dans les prochaines semaines. Et cela n’a rien d’anodin, alors que le plan de déconfinement établi par Édouard Philippe prévoit de laisser les enceintes sportives closes au moins jusqu’au 22 juin et d’interdire les rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu’en septembre., freinait Roxana Maracineanu.De quoi faire frétiller Noël Le Graët.Comme un certain nombre de Français ayant tenté de réserver leurs vacances en espérant que la bride se relâche un jour, le président de la Fédération française de football avait posé ses options. Selon RMC, le Breton souhaitait ardemment que la finale de la Coupe de France entre le PSG et Saint-Étienne se dispute début août (le week-end du 1voire celui du 8) en lever de rideau de la nouvelle saison, devant 20 000 personnes au Stade de France. Depuis le début de la crise, Le Graët s’est toujours conformé aux décisions gouvernementales, donnant la. Les signaux positifs laissant entrevoir une fin de l’épisode épidémique le poussent à envisager un retour aux festivités. Du côté de la LFP, les objectifs sont les mêmes : offrir une dernière danse à sa Coupe de la Ligue (avec une finale PSG-OL) avant la reprise du championnat.(pour accueillir du public)Si cette piste peut être appliquée et que l’évolution du virus ne la rend pas caduque (nous ne sommes toujours pas à l’abri d’un retour de bâton), il faudra à ce moment définir les règles du jeu. Le principal enjeu est la gestion des flux de personnes qui convergeraient vers un même lieu. Le genre de scène qui n'a plus été aperçue en France depuis un bon trimestre., poursuivait Roxana Maracineanu.Du côté des supporters, s'ils peuvent déjà se réjouir des expérimentations qui seront menées pour le retour des fumigènes, ce qui préoccupe, c'est, comme l'assure Pierre Barthélémy, l'avocat de l'Association nationale des supporters, au. Cela suppose donc une consultation qui intégrerait des supporters, désireux de. Comprendre : sans un masque sur le nez ou avec une distance de 1,50m entre chaque personne. Pour savoir si tout le monde sortira gagnant de ces décisions, il faudra donc encore patienter. Mais si ça permet à Jean-Michel Aulas de garder un espoir d'être européen l'an prochain, grâce à une victoire en coupe, on pourra peut-être penser à enterrer les haches de guerre. Enfin.