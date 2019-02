Le MU entre deux chaises

Avec les réceptions de Liverpool ce dimanche puis de City en avril, Manchester United se trouve dans la position d'arbitre dans une lutte au sommet de la Premier League entre ses deux rivaux. Alors, c'est quoi le moins pire pour les fans des Red Devils ? On est en tout cas loin du 50/50...

« Liverpool champion ? Inconcevable »

Rien à faire, c'est City qu'ils préfèrent

« Une question de prestige »

Par Kerill McCloskey

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Entre deux matchs de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, il n'y avait qu'un seul homme dont les médias de Manchester voulaient encore entendre parler :Éric Cantona, évidemment. Pas le dernier pour donner son avis, le légendaire numéro de United s'est bien sûr pointé au micro du journal local Manchester Evening News avec au menu cette question brûlante : Éric, une préférence entre City et Liverpool pour la victoire en Premier League ? Rappelons rapidement le contexte : pour les fans de United, Liverpool est le rival historique et un peu géographique. Manchester City , lui, est le rival géographique et un peu historique. Deux rivaux donc, et les deux prétendants cette saison au titre de champion d' Angleterre . Surtout depuis la défaite samedi de Tottenham , troisième, sur la pelouse de Burnley . Face au dilemme, et avec son habituelle verve poético-absurde, Canto n'a pas voulu choisir : «» La réponse est claire : ni l'un ni l'autre.Heureusement, tout le monde ne se sent pas constamment obligé de prouver sa fierté et son intégrité comme le. Alors, ça valait le coup de gratter : en vérité, ils préfèrent qui, les fans de United ? Depuis les Vosges, le directeur du Manchester United Supporters Club national Thibaut Lepage tranche dans le lard sans hésiter : «Une réaction passionnelle certes, mais attendue : en tant que supporter hardcore de Manchester, le garçon a lu ses bouquins d'histoire et la rivalité mythique de MU est effectivement celle l'opposant à Liverpool . Bien. Et le supporter français lambda ? Depuis sa banlieue des Yvelines, John, 26 ans, soutient United depuis un voyage en Angleterre où il est tombé sur un barman avec un énorme tatouage dessur le bras. De plus, City est selon lui «» .Parfait, il veut donc voir Klopp triompher sur Guardiola. Faux : «» Même son de cloche chez Lepage : «» On le sait, ce sont les moqueries de l'adversaire qui donnent aussi un enjeu à une rivalité. Et effectivement, le nombre de supporters internationaux de City n'a rien à voir avec les deux équipes en rouge.Du côté de Manchester, oùetse côtoient, le rédacteur en chef du fanzineAndy Mitten a également son avis. La priorité est-elle d'embêter le voisin ? Encore une fois, la réponse est négative : «Le constat est donc clair, et s'explique par ces chiffres : Manchester United détient le plus grand nombre de championnats d' Angleterre , deux unités seulement devant les(vingt à 18). City, avec ses cinq trophées, est loin derrière. Ancien joueur de Manchester United David Bellion ne se dit «» par cet écart : «» Mais lequi soutient Liverpool existe : il s'appelle Elhadj, a 23 ans et vient du Maroc Il est également au courant du nombre de trophées de chacun, mais a sa propre vision des choses : «» De vrais mathématiques. Mais doit-on vraiment résumer des rivalités à ce genre de calculs d’apothicaire ? Va plutôt pour l'instinct couillu de John : «