Supporters alsaciens, vrais vainqueurs

La meilleure performance de la soirée ? Sûrement pas celle des joueurs, qui ont proposé un tout petit spectacle pendant 120 minutes. Mais celle des fans de Strasbourg, qui ont au contraire fait le show durant tout l'événement et qui ont été récompensés de leurs efforts avec une Coupe de la Ligue soulevée par leur équipe au bout des tirs au but.

Remerciements unanimes

Par Florian Cadu

Il faut dire ce qui est. Ce samedi soir, la finale de la Coupe de la Ligue n'a pas donné un grand match. Ni un grand football. Ni un magnifique vainqueur. Les 120 minutes de jeu, qui ne se sont pas déroulées sur une très belle pelouse, n'ont pas donné lieu à des délices techniques, des exploits tactiques ou à de multiples occasions portées par un rythme soutenu. Une fois que les négations ont pris toute la place, on peut même affirmer que cette soirée a ressemblé à un néant offensivement parlant. «, a défendu Thierry Laurey face à la presse.Mais au bout du compte, au bout de cette interminable partie et au bout de la séance de tirs au but, il reste les sourires et les souvenirs. Les sourires : ceux des joueurs strasbourgeois au détriment de ceux des Guingampais, mais aussi et surtout ceux de leurs supporters venus en masse à Lille pour les encourager. Les souvenirs ? Les images qui demeureront dans les mémoires seront justement celles observées dans les tribunes pendant la rencontre, aux alentours du stade avant et après. À savoir celles des fans alsaciens, qui ont une nouvelle fois porté leur équipe et fait le show (contrairement aux acteurs de la pelouse).Oui, c'est de cela dont il faudra parler lorsque sera évoquée la finale de la Coupe de la Ligue 2019. Au Stade Pierre Mauroy, près de 50 000 personnes ont répondu présent. Parmi eux, des milliers de supporters strabourgeois ont joué le jeu après avoir parcouru des centaines de kilomètres. Juste pour le kiff, juste pour célébrer le football « populaire » pour une fois débarrassé du Paris Saint-Germain, juste pour rappeler que le ballon rond n'est pas qu'histoire de roulettes et de petits ponts. Après avoir soulevé le trophée - la troisième Coupe de la Ligue de l'histoire du club -, les joueurs et dirigeants alsaciens ne s'y sont pas trompés.Au micro de Canal Plus, tous ont eu un mot pour leur public qui les accompagne depuis toujours malgré les périodes compliquées passées dans les divisions inférieures. Sanjin Prcić : « Anthony Gonçalves : « Dimitri Liénard : « Marc Keller , le président : «» Signe que ce succès est avant tout celui du public. Qui, s'il n'a pas vu un grand spectacle, l'aura fait à sa manière et en aura été récompensé. Qu'il n'hésite pas dans ses excès, cette nuit : à lui de profiter - si ce n'est déjà fait -, désormais.