Superligue : pourquoi l'UEFA commence à flipper...

Avant de démissionner, l’ancien président du Barça Josep Maria Bartomeu a déclaré avoir validé le projet de Superligue européenne, nouvelle compétition continentale prévue en 2022. La rumeur existait depuis 20 ans, elle semble dorénavant se concrétiser.



Portes ouvertes pour la Superligue ?

Un outil d'influence

Par Pierre Rondeau

Jusqu’ici, on la regardait comme une légende, comme un mythe. Dorénavant, la superligue européenne – bon d'ailleurs, faudra s'accorder pour savoir si on écrit Superligue, SuperLigue, Super-Ligue ou Super Ligue – n’a jamais semblé si proche. Entre la crise économique touchant de plein fouet les pays européens, les tensions sanitaires et les risques de faillite parmi les diffuseurs, une telle idée, calquée sur les standards économico-sportifs des ligues américaines, richissimes et rentables, semble se matérialiser un peu plus chaque jour. Tout s’est accéléré à la fin du mois d’octobre lorsque le média britannique Sky a révélé que la FIFA, avec l’aide d’une quinzaine de clubs du continent, préparait le lancement d’une nouvelle compétition, la « Premier League européenne » , valorisée à plus de 5 milliards d’euros et soutenue par des fonds d’investissement.Par la suite, alors que des équipes comme Manchester United, Liverpool ou le Real Madrid étaient derrière ce plan, le président démissionnaire du Barça, Josep Maria Bartomeu, déclarait , mardi 27 octobre, avoir[...]Dès cette annonce, le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, est monté au créneau pour s’opposer unilatéralement à une telle initiative, en admettant qu’une compétition fermée seraitetNéanmoins, il apparaît aujourd’hui évident qu'un projet comme la Superligue est véritablement dans les petits papiers. Ou, tout du moins, que l’idée s’accélère. Selon un cadre de la fédération européenne, interrogé enpar nos soins,[...][...]Avec la crise économique et sanitaire actuelle, qui oblige la majorité des clubs à rechercher de nouvelles sources de financement, la perspective d’un éclatement de la bulle footballistique inciterait les plus gros à faire sécession, à se protéger et à se recentrer autour d’une seule et unique compétition, stable, rentable et pérenne, sans incertitude de résultat ni risque d’élimination précoce. Les gains seraient garantis et assurés, quoi qu’il arrive. Et juridiquement, cette perspective est parfaitement légale. En 2018, à la suite d'un conflit qui avait opposé l’Union internationale de patinage à deux athlètes néerlandais, Mark Tuitert et Niels Kerstholt, désireux de participer à des compétitions non officielles lucratives et privées, la commission européenne et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) avaient conclu en faveur d’une libre concurrence et d’une liberté de choix :Autrement dit, n’importe quel acteur peut, s’il le désire, créer une nouvelle compétition sportive privée et n’importe quel jouer peut y participer, sans crainte de sanction ou de suspension. Rien n’empêcherait donc que les clubs pondent une Superligue, en dehors des clous de l’UEFA ou des Ligues nationales. À échelle politique, les décideurs l’ont compris et admettent qu’ils ne pourront rien faire ou rien tenter en cas de constitution d’un nouveau championnat. Contacté, un proche de l’Élysée et du président Emmanuel Macron reconnaît que(...)Alors, c'est parti, on y va vraiment tout droit ? Si l’UEFA est réellement inquiète, si la justice européenne est d’accord et si le pouvoir politique n’aura aucun moyen de pression, la Superligue européenne pourrait commencer dès l’année prochaine, non ? En fait, c’est un poil plus compliqué. Interrogé, un ancien cadre de l’ECA, le syndicat européen des clubs, restait, encore aujourd’hui, très sceptique et dubitatif quant à la création de cette compétition continentale :(...)[...]En d’autres termes, tout cela ne servirait pour l'instant que les tractations politiques des clubs vis-à-vis de l’UEFA, dans une perspective de réformes en leur faveur. Exactement à l’image d’un serpent de mer menaçant, ce qu’est la Superligue depuis le début : un outil d’influence afin d’imposer ses choix et ses envies. Parce que tout semble présager d’une future Superligue, parce que sa création n’a jamais été aussi proche, elle ne verra peut-être jamais le jour. L’UEFA a trop besoin des clubs pour exister et ces derniers ne peuvent pas prendre le risque d’un affrontement. Dès lors, on pourrait imaginer une nouvelle route entre les deux et se diriger par exemple vers une Ligue des champions semi-fermée ou agrandie. C'est peut-être là le véritable objectif de la menace du projet « Superligue » ...