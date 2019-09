L'heure de la super revanche entre River et Boca ?

Neuf mois après la victoire de River Plate face à son rival historique Boca Juniors au terme d’une finale de Copa Libertadores ubuesque disputée à Madrid, les deux équipes se retrouvent pour la première fois ce dimanche (22 heures) en championnat au Monumental. Dispositif de sécurité exceptionnel, provocations entre supporters, goût de revanche : la température monte à Buenos Aires qui se prépare à vivre trois Superclásicos en deux mois !

« Je voulais mourir »

Boca a changé et viendra au Monumental... dans un bus blindé

Par Georges Quirino-Chaves, à Buenos Aires

Propos recueillis par GQC, sauf mention.

Photos : Georges Quirino-Chaves

"ex-Clásico"» Le stress traditionnel avant cette rencontre ? Gaston, ce socio de River Plate, venu ce vendredi récupérer sa place au Monumental pour le match de dimanche, ne la ressent plus. Disparu depuis ce fameux 9 décembre 2018. Date de l’exil de la finale retour de la Copa Libertadores au stade Santiago-Bernabéu de Madrid. Un changement de continent inimaginable décidé par mesure de sécurité par la CONMEBOL après le caillassage du bus des joueurs de Boca Juniors le 24 novembre dernier sur la route de l’antre de River. Dans un stade madrilène qui n’avait jamais connu une telle ambiance, les hommes de Marcelo Gallardo, suspendu pour la rencontre, l’avaient emporté en prolongation grâce, entre autres, à une frappe monumentale de l’ex-Rennais Juan Fernando Quintero. «» , écrit Andrés Burgo, journaliste et hincha de River, dans son livreNeuf mois ont passé, mais le blues des, humiliés, est encore palpable dans les rues de Buenos Aires. «» , reconnaît Maxi, socio du, installé en terrasse du, local de supporters à la façade peinte en bleu et or, à quelques centaines de mètres de la Bombonera. Les supporters adverses n’étant pas autorisés au Monumental, c’est là que beaucoup se réuniront pour suivre le match ce dimanche. «, avoue à côté Manuel, fan de Boca, mais préparateur physique à San Lorenzo.(Lesont connu la relégation en 2011, N.D.L.R.).» Une rengaine utilisée par la plupart des supporters de Boca pour répondre aux provocations de ceux de River depuis décembre.Le Superclásico, lui, s’affiche partout dans la ville, occupe presque tout le temps d’antenne sur les chaînes de sport. Encore davantage depuis que les deux équipes savent qu’elles se retrouveront aussi les 1et 22 octobre, en demi-finale de la Copa Libertadores (aller au Monumental, retour à la Bombonera). Le mot «» est souvent utilisé pour présenter la rencontre. Expression balayée cette semaine dans le quotidienpar une légende de Boca Juniors, Jorge José Benítez, ex-joueur dans les années 1970 et ancien entraîneur du club : «, prévient celui qui est surnommé[...]» .Si la rencontre n’aura pas forcément des airs de «» , c’est aussi parce que l’équipe de Boca qui se présentera ce dimanche au Monumental n’aura plus grand-chose à voir avec celle de Madrid. L’entraîneur Guillermo Barros Schelloto a été, après la finale, remplacé sur le banc par le très pragmatique Gustavo Alfaro, ex-coach entre autres de Huracán et Arsenal de Sarandi. Un nouveau directeur sportif, Nicolas Burdisso, est arrivé et seuls quatre joueurs qui avaient débuté la rencontre au Bernabéu (le gardien Andrada, les défenseurs Izquierdoz et Buffarini et le milieu de terrain Villa) sont encore dans l’effectif. Daniele De Rossi, arrivé fin juillet, devrait être titulaire pour son premier Superclásico. Carlos Tévez pourrait lui débuter sur le banc dans un stade où Boca ne s’est pas incliné depuis neuf ans. Après trois journées de championnat disputées, lescomptent trois points d’avance sur lesqui ont, eux, conservé la majorité de leurs cadres. «, indiquait cette semaine Marcelo Gallardo, l’entraîneur de River Plate.[...]» .Pour que la sécurité soit cette fois-ci assurée, près de 1000 représentants des forces de l’ordre seront déployés autour du Monumental dont les alentours étaient déjà bouclés ce samedi soir. Seuls les socios du club auront accès au stade. Un tifo annoncé provocateur a été interdit par les autorités. Les joueurs de Boca Juniors, eux, ont cette fois-ci préféré effectuer leur mise au vert en dehors de la capitale. Ils arriveront au stade, avec le souvenir des jets de pierre de novembre dernier, à l’intérieur d’un bus blindé ! «» , a prévenu, très sérieusement, le chauffeur du véhicule Dario Ruben Ebertz au quotidien. Protégés de tout sauf de cette dernière provocation à l’approche du Monumental. Une fresque géante sur un mur en face du stade qu’ils ne pourront pas rater : une représentation des joueurs de River Plate et de Marcelo Gallardo soulevant la Copa Libertadores à Madrid.