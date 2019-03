Super Mario fait gagner un niveau à l'OM

Malgré une organisation défensive sérieuse et solide, Nice a craqué à Marseille sur une tête de Mario Balotelli. Sans état d'âme face à ses anciens coéquipiers, l'Italien permet à l'OM de revenir à trois points de Lyon, et de rêver à nouveau à la Ligue des champions.

Thauvin chauffe les gants de Benítez

Super Mario punit son ancien club

OM (4-4-2) : Mandanda (cap) - Sakaï, Ćaleta-Car, Kamara, Sarr - Sanson, Lopez (Payet, 85e), Ocampos, Thauvin (Radonjić, 85e) - Germain, Balotelli (Strootman, 75e). Entraîneur : Rudi Garcia.



Nice (5-3-2) : Benítez - Jallet (Burner, 28e), Sarr, Dante (cap), Hérelle, Atal - Walter (Cyprien, 67e), Tameze (Sacko, 78e), Lees-Melou - Makengo, Saint-Maximin. Entraîneur : Patrick Vieira.

Ce Marseille Nice n'était pas simplement l'occasion de retrouvailles entre Mario Balotelli et son ancien club. Son nouveau, l'OM, pouvait en cas de succès revenir à trois petits points de Lyon , c'est-à-dire humer à nouveau le fumet d'une qualification en Ligue des champions. Pour Nice , une carotte moins prestigieuse, mais tout de même motivante : rester dans la lutte pour les dernières places européennes.Mais si cepromettait, pendant vingt minutes, il donne surtout lieu à une domination stérile de l'OM, conclue par un tir de poussin de Florian Thauvin dans les gants de Walter Benítez. Un tir du droit, comme pour rappeler que l'international français est gaucher, ce qu'il confirme à la demi-heure de jeu avec une frappe enroulée de son bon pied, sortie au-dessus de la barre transversale par le gardien niçois. Entre ces deux face-à-face Thauvin-Benítez, Steve Mandanda doit s'employer sur la seule vraie opportunité niçoise, une percée et une frappe cadrée d' Allan Saint-Maximin (23). Côté marseillais, il est compliqué de trouver le binôme Valère Germain Mario Balotelli dans de bonnes conditions, la meilleure action de l'Italien étant une remise de la tête vicieuse, dégagée du talon par Christophe Hérelle (26). Un premier acte relativement insipide...Pendant un gros quart d'heure, la seconde période est un copier-coller de la première : l'OM domine sans vraiment inquiéter Nice , qui tente sa chance sur des banderilles via Saint-Maximin. L'attaquant aux tresses blondes tente même une frappe, mais, sous la pression de Ćaleta-Car, ne trouve que le petit filet extérieur de Mandanda. De quoi imaginer un nouveau hold-up azuréen, qui dans un scénario comparable avait gratté trois points contre Lyon . Sauf que les Marseillais peuvent compter sur Super Mario qui, à la réception d'un long centre plongeant de Lucas Ocampos , trompe Benítez de la tête avant de s'offrir une célébration ostentatoire face à son ancienne écurie (61).Quinze minutes plus tard, au moment de céder sa place à Kevin Strootman , c'est un Balotelli apaisé qui rejoint le banc olympien, à des années-lumière de celui qui se traînait comme une âme en peine durant la première partie de saison. Quant aux Niçois, obligés d'attaquer, ils peinent à proposer plus qu'une domination territoriale dans le dernier quart d'heure, malgré l'activité de Saint-Maximin et l'entrée de Wylan Cyprien . Et repartent du Vélodrome bredouilles et mal embarqués pour la course à la Ligue Europa.