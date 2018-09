SUPER LOTO Mission Patrimoine : 13 Millions € + 50 gagnants à 20.000€

Pour aider au financement de la sauvegarde des monuments français, Stéphane Bern a choisi notamment de passer par la FDJ. En gros, vous jouez au Super Loto de ce vendredi 14 septembre, vous pouvez décrocher une cagnotte de 13 Millions d'euros (ou être tiré au sort pour prendre 20.000€) et vous participer à la conservation du patrimoine français. Pas bête le Stéphane

13 Millions + 20.000€ à gagner pour la bonne cause

Un gros vendredi sur FDJ.fr

Vous voulez faire votre grille en ligne à l'EuroMillions ?

Jouez en ligne ! C'est plus rapide et pratique

Résultats SUPER LOTO®

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Veille des Journées européennes du Patrimoine, ce vendredi 14 septembre est l'occasion de jouer au SUPER LOTO Mission Patrimoine® surAvec ce nouveau SUPER LOTO® de la FDJ à 3€ la grille, vous mariez l'utile à l'agréable :- 13 Millions d'euros de cagnotte sont à gagner- 50 tirés au sort empocheront chacun 20.000€ (un code vous sera attribué)- 0,75€ de chaque grille sont reversés à la Fondation du patrimoineEn vous inscrivant sur, vous pouvez jouer à tous les jeux FDJ dont les jeux de loterie (Euro Millions, LOTO, Keno Gagnant à Vie).Ce vendredi 14 septembre, la FDJ met en jeu :- une cagnotte de 13 M d'€ à SUPER LOTO Mission Patrimoine- 1 Million d'euro partagé entre 50 codes tirés au sort (1 grille Super Loto = 1 code attribué)- une cagnotte de 36 M d'€ à EuroMillions- 1 Million d'euro offert au code MyMillion tiré au sort(1 grille EuroMillions = 1 code attribué)Pour jouer en ligne aux jeux de la FDJ, il n'y a qu'une seule adresse,, qui est le site officiel de la Française des Jeux et le seul site Internet à vous permettre de faire vos grilles de Super LOTO®, Euro Millions® et LOTO® en quelques clics depuis votre ordinateur.Pas besoin d'aller valider votre grille au tabac et vous allez même pouvoir retirer très rapidement vos gains, sans vous déplacer, en demandant un virement sur votre compte bancaire.permet aussi d'avoir accès à des bonus et des promotions exclusives et de jouer à toute la gamme des jeux de tirage et de grattage de La Française des Jeux (Goal!®, Millionnaire®, CASH®, Bingo Live!®, le KENO®, etc.).Vous aurez accès auxjuste après le AlexAloisiosico, PSG-Sainté.Bonne chance à tous !