Sunny Henderson

Le capitaine de Liverpool s'est métamorphosé ces dernières semaines. De quoi permettre au joueur de 28 ans de prendre un peu plus d'épaisseur dans le beau roman qu'est en train d'écrire Liverpool cette saison.

Casse la démarche comme Hendo

Hendo Unchaîned

Par Mathieu Rollinger

Certains personnages savent se réinventer pour retrouver une place de choix dans une intrigue. Neville Londubat dans, Samwell Tarly dans, mais aussi Jordan Henderson à Liverpool. Jusqu’ici, l’Anglais était cantonné à un rôle de capitaine, milieu infatigable, travailleur de l’ombre, sergent-major. Chose qu’il accomplissait de manière exemplaire, qu’il soit titulaire ou en sortie de banc. Mais malgré le brassard serré autour du biceps, rares sont les fois où il a pu attirer à lui la lumière lors des grands rendez-vous. Pourtant, s’il y en a bien un qui a perçu son potentiel narratif, c’est bien Jürgen Klopp. «, assurait le scénariste allemand.» Rien que ça. Certes, le coach desa pas mal de feuilles à noircir, puisqu'il a promis également un tome sur Virgil van Dijk après le match contre le Bayern (3-1). Mais cette déclaration dit beaucoup de l’estime qu’il porte à son «» . Et lors de ses dernières sorties, il le lui a bien rendu. Buteur contre Southampton (2-1) après 17 mois d'abstinence, une énorme perf contre Porto à l’aller (2-0) et une passe décisive pour décoincer le choc du week-end face à Chelsea (2-0) , Jordan Henderson endosse plus que jamais ses responsabilités, dans un moment crucial de la saison de Liverpool. De quoi calmer les critiques qui commençaient à arriver à ses oreilles et repousser la sempiternelle comparaison avec l'icône Steven Gerrard. «, relayait Klopp."Si ce n'est pas Stevie, ce n'est pas assez bien."» Son équipe a encore en ligne de mire deux titres, et pas des moindres, et le timing est de choix pour finir de mettre tout le monde d’accord.Le chemin pour se mettre dans la direction de la légitimité n’a pas été le plus court pour Henderson. Arrivé sur les bords de la Mersey à 21 ans contre la somme de 22 millions d’euros, le gamin de Sunderland s’est rapidement fait une place dans le dispositif de Brendan Rodgers, dans une position de milieu relayeur. Mais le second souffle a tardé à arriver : les blessures et les contre-performances s’enchaînent et laissent penser qu’un certain Sir Alex Ferguson avait bien le nez creux. Dans son autobiographie, le manager emblématique de Manchester United racontait qu’il s’était intéressé à Jordan Henderson. À l’époque, l’ancien ailier est un pilier desde Steve Bruce, qui le recommande à son homologue écossais. Mais SAF décline poliment la proposition, expliquant que le garçon «» , une démarche qui «» . Pas de quoi offusquer Hendo, qui préfère voir le verre à moitié plein : «Une réaction qui permet de cerner le bonhomme : il cherchera toujours à donner aux autres une autre impression que la première. Et quand la concurrence se renforce à Liverpool, comme cette saison avec l’arrivée de Fabinho à son poste de sentinelle — où Jürgen Klopp l’a replacé entre-temps —, et de Naby Keïta, l’international anglais garde son importance dans le groupe. Mais si Henderson a pu reverdir ce printemps, c’est d'abord parce qu'il a été installé à droite du triangle de l'entrejeu. Une position où sa qualité de passe longue, son impact et sa lecture de jeu sont mieux mis en valeur. En témoigne son avant-dernière passe décisive mardi dernier contre Porto, amenant le but de Firmino.C'est même à la suite d'un entretien entre le coach et son capitaine, que cette décision a été prise, le joueur demandant à évoluer un cran plus haut sur le terrain. «, relate Klopp.» Une révélation dans l'esprit de l'entraîneur qui devrait être exploitée en cette fin de saison. Surtout qu'elle pourrait permettre à Jordan Henderson d'être le premier capitaine desdepuis Graeme Souness en 1984 à soulever dans la même année le trophée de champion d’Angleterre et celui de champion d’Europe.