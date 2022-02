Sulley Muntari fait son retour à la compétition au Ghana

NDS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Visiblement Sulley de ne plus jouer au foot.Voilà presque trois ans que Sulley Muntari avait raccroché les crampons. De l'histoire ancienne puisque depuis cette semaine, le Ghanéen est retour aux affaires dans son pays natal après s’être engagé avec le champion en titre de la Premier League locale, Hearts of Oak. Si la durée de son nouveau bail n’a pas été précisée, Muntari devrait – à minima – être disponible jusqu’à la fin de la saison en cours. Celui qui n’a pas de préférence entre le bleu et le rouge, puisqu’il a endossé les tuniques des deux rivaux milanais, n’était plus sous contrat depuis l’été 2019 et sa courte pige de six mois avec Albacete. Là-bas, l'exn’a pris part qu’à deux rencontres et avait même rarement été coché sur la feuille de match…En ce début de mois de février, Muntari remballe donc avec le club de la capitale Accra, qui pointe à la cinquième place du classement. Cette arrivée fait suite à de nombreuses années de discussions entre le vainqueur de la Ligue des champions 2010 et la formation ghanéenne. En 2018 déjà, des discussions avaient eu lieu entre les deux parties. L’année suivante, Muntari avait l’opportunité de signer pour les, mais il avait finalement opté pour… Albacete. Pas le meilleurde sa carrière. Nyaho Nyaho-Tamakloe, membre du conseil d'administration des Hearts, avait affirmé publiquement son souhait de faire revenir au pays celui qui a participé à trois phases finales de Coupe du Monde :Un maillot sur lequel se chevauchent du jaune, du rouge… Et du bleu !En espérant qu'il soit toujours à sa taille !