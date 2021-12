Revivez le tirage au sort des huitièmes de la Ligue des champions 2021-2022

Après une intense bataille de six journées, le Paris Saint-Germain et Lille sont sortis vivants de ce premier tour de la Ligue des champions 2021-2022. Il ne reste désormais plus que seize prétendants à la victoire finale, et le tirage au sort s'apprête à être effectué. Alors, du lourd à venir pour Paris et Lille ?

141

Les qualifiés :

Chapeau 1

Chapeau 2

Les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2021-2022 :

Le live du tirage au sort:

Par Antoine Donnarieix, dans son canapé

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Manchester CityLiverpoolAjax AmsterdamReal MadridBayern MunichManchester UnitedJuventusAtléticoSporting PortugalInter MilanSL BenficaVillarrealRB SalzbourgChelseaSL Benfica - Real MadridVillarreal - Manchester CityAtlético de Madrid - Bayern MunichRB Salzbourg - LiverpoolInter Milan - Ajax AmsterdamSporting Portugal - JuventusChelsea -- Manchester UnitedBon, Lille joue le tenant du titre en huitièmes de finale pendant que Paris va chercher à prendre sa revanche contre MU après le séisme de 2019... Pas facile !Allez les zouaves, je vous laisse débriefer et vous quitte sur ces images... N'oubliez pas que les boules chaudes sont toujours récupérées en dernières ! À très vite !Inter-Ajax, c'est sexy ça. Sporting-Juve, c'est moche en revanche.Salzbourg-Liverpool ! Démonstration rouge en vue !Ah, Villarreal ne peut pas jouer contre Manchester United ! Mais jouera contre Manchester City... Quel tirage foireux hahaha !Benfica-Real comme première affiche !La vraie question, c'est de savoir combien de buts va claquer Robert Lewandowski pour passer devant Sébastien Haller au classement des buteurs ? Cette histoire va se terminer en massacre.LE DIRECT DE NYON ! Oh oui, le sosie de Claudio Ranieri est présent. Somptueux.Et vas-y que ça brosse Kylian Mbappé dans le sens du poil... Il va partir au Real, hein. Arrêtez votre propagande.Merde, je commence déjà à trouver le temps long. Avant un tirage au sort, ce n'est pas bon signe...@Sebek : T'es un bon toi. Un très bon. Peut-être même un champion du monde.STOP ! Fin des débats messieurs, il est midi, on veut un direct depuis la Suisse !Oh non Luis, passerait un bon tirage pour le PSG. Je peux te l'assurer...Aaaaah, Christophe Josse qui en place une pour saluer le taf de Jocelyn Gourvennec ! Merci monsieur !Bon, c'est bien cool de papoter là, mais on attend surtout le tirage. Un direct vers la salle, s'il vous plaît ?@CL4P-TP : Au moins, c'est justifié tout ça. J'avoue que le Bayern-Chelsea serait très drôle.Apparemment, Chistophe Josse avait envie de lancer les lapalissades.Oh, les jolies lunettes noires de Daniel Bravo ! La classe.ANTENNE ! Coucou, Darren !Le pire tirage pour les clubs français, je pense qu'on est tous d'accord pour dire PSG-Bayern et Chelsea-Lille, non ? Pour le meilleur, je dirais PSG-Juventus et Lille-Villarreal.@Cockney : Haha, rassure-toi j'ai modifié pour que ce live ait une forme de logique ! Tu ne perds pas la boule !M-5 avant le direct !@Cockney : Pas d'emplacement canette, mais quelques cacahuètes à disposition sur la table basse. Oui, nous sommes lundi, mais j'assume.Je me fais un petit kif pronostic avant l'heure, voilà ma grille !PSG-Ajax AmsterdamBayern-SalzbourgLiverpool-InterManchester United-Atlético de MadridLille-BenficaJuve-SportingReal Madrid-ChelseaManchester City-VillarrealEt vous ?Bon, la prise d'antenne n'a pas encore eu lieu, mais je vous vois déjà au taquet, signe que ce moment est très attendu par toute la communauté.@Cockney : Le direct devait démarrer à 11h45 comme chez nos amis de beIN Sports, mais j'ai souhaité passer un quart d'heure supplémentaire avec vous, comme ça, pour le plaisir ! Pour le canapé, il est plutôt du genre confort, oui. Avec la petite méridienne qui va bien pour s'allonger comme un gros sac devant la téloche.OK, Gareth Bale a peut-être mis un ciseau retourné en finale de Ligue des champions, mais il n'est pas dans ce top en hommage à notre magnifique Ligue 1 . Dommage pour lui.Salut les fous ! Voilà une bonne raison de sourire en ce lundi matin : le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions va être effectué d'ici quelques minutes ! Pour Paris et Lille, c'est l'heure de connaître leurs prochains adversaires. En avant toute !