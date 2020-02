Suivez le multiplex de la vingt-septième journée de Ligue 1

Rennes qui se déplace sur la pelouse de Toulouse, l'AS Monaco qui souhaite repartir de l'avant à domicile contre Reims, Brest qui peut faire un gros pas en avant en cas de victoire contre Angers et Amiens qui peut recoller à deux points de Nîmes et Dijon : voilà les enjeux principaux de cette journée de Ligue 1.

Par Antoine Donnarieix

Petit détour du côté de La Mosson : il y a eu un énorme sauvetage de Mitrovic à la suite d'une erreur défensive. C'était moins une...Bon, on va pas se mentir : c'est très compliqué d'un point de vue technique dans ce début de match entre Amiens et Metz. Allez les gars, du nerf.Apparemment, ça souffle très fort à Brest. Mais est-ce vraiment une surprise ?OH L'ARRÊT DE LECOMTE DEVANT KAMARA ! BEAU RÉFLEXE !Beau parcage messin à Amiens, c'est à noter.C'était quoi, ce coup d'épaule de Diakité là ? En tout cas, on attend des nouvelles de Francis Le Blé, où Brest n'a connu qu'une seule défaite en championnat depuis le début de saison. C'était face... à Paris.Confirmation : la lumière est bien revenue à Monaco. Ce qui n'empêche pas ce mauvais coup franc envoyé directement dans les bras de Rajkovic.OUVERTURE DU SCORE RENNAISE ! Magnifique lob de Benjamin Bourigeaud au-dessus de Goicoechea, c'est au fond ! Et voilà Rennes qui semble conforter sa troisième place au classement après vérification de la VAR.Aïe, première alerte à Monaco et elle n'est pas sportive : l'éclairage foire à Louis II. Mais ça devrait reprendre.Bon, tout est en place, même la défense du Téfécé. Il ne manque que des buts.C'EST PARTI !!!Et les joueurs sont sortis en synchronisation parfaite, tout cela va pouvoir démarrer !Voici les compos d'Amiens-Metz !Gurtner - Aleesami, Chedjou, Opoku, Jallet - Monconduit, Blin - Diabaté, Otero, Kakuta - Konaté.Oukidja - Delaine, Boye, Bronn, Centonze - N'Doram, Pajot, Maïga - Ambrose, Boulaya, Niane.Voici les compos de Brest-Angers !Larsonneur - Belaud, Chardonnet, Duverne, Perraud - Battochio, Belkebla - Charbonnier, Lasne, Grandsir - Cardona.Petkovic - Doumbia, Thomas, Traoré, Bamba - Santamaria - Capelle, Bobichon, Fulgini, Thioub - Bahoken.Voici les compos de Montpellier-Strasbourg !Rulli - Le Tallec, Hilton, Congré - Vargas, Ferri, Savanier, Ristic - Mollet - Delort, Laborde.Sels - Carole, Mitrovic, Koné, Lala - Djiku, Bellegarde, Lienard, Thomasson - Mothiba, Ajorque.Voici les compos de Monaco-Reims !Lecomte - Ballo-Touré, Badiashile, Glik, Henrichs - Fofana - Bakayoko, Golovin - Keita, Slimani, Ben Yedder.Rajkovic - Konan, Adbelhamid, Disasi, Foket - Munetsi, Romao - Dingome, Kamara, Donis - Touré.Voici les compos de Toulouse-Rennes !Goicoechea - Diakité, Gabrielsen, Rogel, Sylla - Vainqueur - Dossevi, Sangaré, Boisgard, Gradel - Sanogo.: Mendy - Maouassa, Gnagnon, Da Silva, Traoré - Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga, Raphinha - Del Castillo, Niang.