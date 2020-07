Suivez le multiplex de la dernière journée de Premier League

Ce dimanche, la Premier League 2019-2020 dévoile son dernier épisode dans un multiplex fou. Dix matchs à suivre en même temps avec du suspense à tous les étages : Leicester City-Manchester United et Chelsea-Wolverhampton sont les deux affiches pour distribuer les derniers tickets pour la C1, Arsenal-Watford et West Ham-Aston Villa vont élire le dernier rétrogradé en Championship. Cramponnez-vous, ça va déménager !

1

Les scores de la 38ème journée de Premier League :

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ah, bah tiens, le but de NOrwich a été refusé (quel hasard !) alors que celui de City est accepté. But de Gabriel Jesus, ça fait 1-0 pour lesBon, il y a aussi du lourd à Stamford Bridge entre Chelsea et Wolverhamton... Joli match à suivre pour les puristes.Canal + a décidé de ne s'intéresser uniquement qu'à Leicester- Manchester United ou c'est comment ?À suivre également, cette bataille à distance pour le maintien entre Watford et Aston Villa. On vous tient au courant dès ça bouge.Je préfère vous le dire tout de suite, ça va être un beau défi d'actualiser dix rencontres simultanément. Souhaitez-moi bonne chance et surtout, soyez indulgents !Bon, les joueurs sont déjà de sortie au King Power Stadium. Lessont de sortie et une victoire ou un match nul (cumulé à une défaite de Chelsea) peut les amener en C1. Pour United, un nul suffit à leur bonheur...