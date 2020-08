Suivez le multiplex de la 38eme journée de Serie A

Des grosses affiches pour cette dernière journée de Serie A 2019/2020 avec un enjeu majeur : la bataille pour la place de dauphin ! Sans oublier le possible record à aller chercher pour Ciro Immobile, déjà Soulier d'Or européen. Au programme : Atalanta - Inter, Naples - Lazio, Juventus - Roma et enfin Milan - Cagliari. Suivez ces affiches de rêve avec nous !

Les résultats de la 38ème journée de Serie A :

Penalty cadeau offert au jeune Riccardo Calafiori. Diego Perotti se charge de le transformer, la Roma est devant !Cragno qui écœure Zlatan ! C'était déjà un monstre l'année dernière, mais depuis qu'il est revenu de blessure, le portier sarde reprend sa marche en avant !Riccardo Calafiori vient d'inscrire un but fantastique pour la Roma, invalidé injustement pour une soi-disante faute sur Szczesny. Je ne sais pas si je vais pouvoir dormir tranquille ce soir, quelle merveille de volée...Quel dégagement fantastique de David Ospina. Réussir à se tauler sans pression de la sorte, c'est de l'art.Une petite pause dans ce festival offensif, pour s'attarder un peu sur l'Atalanta : alors bonne pioche ou mauvaise pioche pour le PSG ? Je plaisante. Même si la blessure de Go-Go Gollini m'inquiète un poil.L'image du crime de Maurizio Sarri, juste ici :Non, il n'est pas ici question du niveau de jeu de la Juve. Son véritable crime, entre nous.Sulbime Maurizio Sarri qui s'en grille une devant Juve - Roma. Quel GOAT.Nikola Kalinić fait douter la Juve ! Les buts pleuvent, et le buteur croate égalise à Turin d'une sublime tête qui laisse Wojciech Szczęsny sans voix. Tout est à refaire pour lesi.Un superbe déviation suite à un « une-deux » avec Adam Marušić. IL VA LE FAIRE !, quel but d'Ashley Young pour l'Inter ! L'Anglais repique plein axe et dépose une merveille d'enroulé hors de portée de Marco Sportiello !Du peu que je vois, le Milan a l'air bien décidé à détruire Cagliari. 5corner déjà pour le Milan en vingt minutes de jeu.La Lazio joue avec un maillot bleu nuit tout simplement délicieux. Du caviar pour les pupilles averties.Reprenons nos esprits, deux minutes. On s'attendait à voir des équipes bis en pagaille, des matches pourris... Et Lorenzo Insigne qui manque déjà la balle du break pour le Napoli face à la Lazio ! Laissez Immobile marquer, s'il vous plaît.Ca y'est, il y a déjà un but sur toutes les pelouses ! Un bel enroulé du gauche pleine lunette pour le Napolitain., ça ne s'arrête plus ! On part à San Siro, pour Milan - Cagliari, et une ouverture du score de... Ragnar Klavan contre son camp ! Superbe rush de Rafael Leão qui a provoqué cela.Gonzalo Higuaín qui ouvre le score pour la Juve ! Juventus 1, Roma 0. Un but de renard suite à un corner, ça démarre fort ! Ah, et sortie du gardien de l'Atalanta Pierluigi Gollini suite à l'ouverture du score intériste de d'Ambrosio. À suivre.(avec trois minutes de retard) de Danilo D'Ambrosio ! Un coup de boule qui permet à l'Inter de sécuriser la deuxième place.beIN qui nous fait louper les premières minutes, c'est pas sérieux. Un peu de respect pour le football vrai.ALERTE ! LE SPECTACLE COMMENCE !Autre énorme enjeu ce soir, du côté de Naples - Lazio : le record de buts de Gonzalo Higuaín (36) que peut faire tomber Ciro Immobile, 35 réalisations avant le match de ce soir ! Allez Ciro, donne tout mon lion !Ultime journée de Serie A ce soir et que de belles affiches ! Alors, vous venez avec nous ?