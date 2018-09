Suivez le Guedes !

Si le Paris Saint-Germain est enfin parvenu à vendre Gonçalo Guedes, le FC Valence se frotte les mains d’obtenir la propriété intégrale de l’international portugais après un prêt concluant la saison dernière. Un deal gagnant-gagnant, en partant du fait que Paris n’ait pas profité du réel potentiel de son ancien employé.

193

Levante FC Valence La Liga Diffusion sur

« C’est une putain de bonne affaire ! »

GG7

Par Antoine Donnarieix, à Valence

Tous propos recueillis par AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La journée du mardi débute par l’effort au centre d’entraînement de la Paterna, situé en périphérie de Valence. À la suite de leur défaite contre l’ Espanyol Barcelone dimanche dernier (2-0), les hommes de Marcelino se réunissent pour une séance de deux heures en matinée. En guise de dernière partie, la quasi-intégralité du groupe professionnel file au terrain numéro sept, le seul du complexe sportif accessible au public. Au programme, un affrontement collectif sur un quart de terrain, suivi d’un atelier spécifique pour Kevin Gameiro et Michy Batshuayi , basé sur les frappes à l’entrée de la surface. Si le duo franco-belge est couvert d'applaudissements sur chaque but inscrit à Jaume Doménech, l’essentiel des discussions des supporters est pourtant ailleurs : depuis hier, le PSG et Valence se sont mis d’accord sur le transfert définitif Gonçalo Guedes . Un boum local.En données chiffrées, ce transfert est tout sauf anodin : Guedes devient la recrue la plus chère de l’histoire du clubavec une somme estimée à 50 millions d’euros bonus inclus. Rodrigo , second au classement avec 30 millions d’euros cédés au Benfica Lisbonne en 2015, ne peut que se réjouir de retrouver un tel artiste. Cette somme rondelette fait également les affaires de Paris, dont les antécédents liés au respect du fair-play financier devraient maintenant s’estomper. Et au niveau sportif ? La saison passée, Guedes facturait six buts et onze passes décisives en trente-huit rencontres sous le maillot. Tatouage visible de la chauve-souris datée de 1919 sur son triceps gauche, Roberto sourit au moment de donner son avis sur la situation du Lusitanien. «S’il fallait dresser les conclusions de son passage à Paris, Guedes ne saurait sans doute pas quels enseignements en tirer. Un seul constat : devenir un joueur phare du club de la capitale n’était pas sa destinée, avec en tout et pour tout... 292 minutes de jeu. Dès lors, son intégration dans le championnat espagnol ne pouvait pas moins bien se passer qu’en Ligue 1. Autre recrue du FC Valence via un prêt du club voisin de Villarreal Denis Cheryshev est catégorique. «, explique l’ailier gauche, récent quart-de-finaliste avec la Russie » Et plus le FC Valence va pouvoir envisager de concurrencer les monstres de la Liga que sont le FC Barcelone et les deux cousins madrilènes, le Real et l’ Atlético Rempli d’incertitudes jusqu’à ce début de semaine, le dossier Guedes tenait en haleine tous lesdepuis le début de l’été. Par conséquent, un échec dans les négociations avec le PSG aurait mis un gros coup au moral de l’équipe. Preuve en est : le début de championnat en demi-teinte du quatrième de l’édition 2017-2018, avec un match nul et une défaite en deux journées. Comme en témoignent le contrat jusque 2024 et la clause libératoire fixée à 300 millions d’euros, le FC Valence compte bien profiter de sa perle de 21 ans sur le long terme, quitte à en faire la prochaine égérie du club. Auteur de son premier entraînement ce vendredi à la Paterna pour la saison 2018-2019, Guedes affichait fièrement son numéro 7 lors de sa présentation en salle de presse du stade Mestalla dans la soirée, avant d’être éligible pour affronter Levante ce samedi. Un Portugais avec le numéro 7 en Liga, cela rappellera de bons souvenirs aux fans du Real Madrid ...