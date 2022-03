Suivez le Grand Prix d'Arabie saoudite en direct

Malgré les tensions autour du circuit de Djeddah, le Grand Prix d'Arabie saoudite aura bien lieu ce dimanche à 19 heures (à la française). Au programme : une belle bataille à venir entre les écuries Red Bull et Ferrari, alors que Sergio Pérez a décroché la première pole position de sa carrière. Les Mercedes, elles, sont à la traîne, à l'image de Lewis Hamilton, seizième sur la grille de départ. En piste !

Vidéo

Par Clément Gavard

Une bataille rangée entre Red Bull et Ferrari avec les Mercedes en embuscade derrière. Ça peut nous offrir une fin de Grand Prix haletante. Pas mieux que les neuf prochaines journées de Ligue 1, cela dit.Pendant ce temps-là, non loin de Djeddah, Tahiti tient tête à la Nouvelle-Zélande après trente minutes de jeu avec un bon 0-0. On y croit.Charles Leclerc mène sa course comme un bon père de famille jusque là. Attention à Verstappen qui lui colle au derrière, mais on a le droit de croire à une deuxième victoire en deux GP cette saison. Eh ouais, pas besoin de Mbappé pour faire briller Monaco.Gasly 13et Ocon 10, nos Français ne sont pas au top aujourd'hui. Pas cocorico.Sinon, vous avez pensé quoi de la dernière saison de? Un peu moins emballé que par les dernières de mon côté, on commence à connaître les rouages et le fonctionnement, mais les deux derniers épisodes ont le mérite de nous faire vibrer, même en connaissant le résultat final. Retrouvez-moi toutes les semaines dansÇa manque un peu d'animation ce Grand Prix, non ? On veut de la baston dans les virages.Même pas de mi-temps pour aller se ressourcer, c'est vraiment naze ce sport ! Voilà le top 5 les fidèles : 1) Leclerc 2) Verstappen 3) Sainz 4) Perez 5) Russell. Lewis Hamilton est lui déjà de retour en embuscade derrière les meneurs, il va la faire sa remontée le champion.Bottas est coincé à la dixième place à l'approche de la mi-course. Très bel hommage à l'OL de la part du Finlandais. Il suffisait de dire ça pour qu'il grimpe à la 9place. Un bon signe pour les Gones ?Le retour des Ferrari sur le devant de la scène, ça ne peut que faire plaisir au grand nostalgique que je suis. À quand Sedan, Le Mans et Sochaux en Ligue 1 ?Bien sûrqu'on va profiter de ce live pour causer de Nouvelle-Zélande-Tahiti, pas d'inquiétude. Vont-ils le faire ?C'est looooooooooooooooooong ce régime safety car. Mais ça permet à Sainz de râler assez légitimement pour récupérer sa troisième place devant Pérez.Pas emballé par ce circuit et son paysage sans charme, je préfère le stade Gabriel Montpied.On est en plein safety car après l'accident de Latifi, les pilotes en ont profité pour passer au stand et passer en gommes dures. Voilà le top 5 pour l'instant : 1) Leclerc 2) Verstappen 3) Pérez 4) Sainz 5) Russell.Oh le beau coup de Ferrari qui a poussé le leader Pérez à passer aux stands, laissant Leclerc prendre provisoirement la première place. Dites-moi les spécialistes, c'est un vrai beau coup tactique ?Boum, Bottas a réussi à s'intercaler entre les deux Alpine. Bof bof leur début de course.Il n'y a qu'un seul Norris, celui pour nous accompagner le dimanche midi lors du poulet-frites.C'est vrai, ça m'a même motivé à lancer une partie de Football Manager avec les. Spoiler : j'ai réussi à monter en Premier League.Beaucoup de problèmes de feux sur les voitures. Après Leclerc, au tour de Pérez ? Ça me rappelle la fois où j'ai roulé pendant plusieurs semaines avec un feu en panne sur ma 206. Honte à moi.J'avais complètement oublié de vous donner les tours, pardon.Il est l'heure de balancer mon CV de suiveur de F1 : j'ai longtemps été fan étant gamin avant d'être dégoûté lors d'un épisode Barichello/Schumacher, avant de retomber (un peu) dedans en découvrant, comme tout bon Formulix qui se respecte.Allez hop, Alonso est passé devant Ocon après avoir été bloqué par son coéquipier un peu plus tôt. C'est un match dans le match, comme on dit.Les bolides Alpine d'Alonso et Ocon sont un formidable hommage à l'Évian Thonon-Gaillard de Pascal Dupraz. Ou de Cédric Barbosa, au choix.C'est aussi calme qu'un premier quart d'heure de MultiLigue 1 ce début de Grand Prix. Rendez-nous Elie Baup, bordel.Puisqu'on est en Arabie saoudite, rendons hommage au sélectionneur de l'équipe de foot. Le roi Hervé Renard. Qui d'autre ?Très bon départ de Pérez, qui a déjà pris un peu d'avance sur Charly Leclerc. De son côté, le champion du monde en titre Verstappen est passé devant Sainz pour se placer dans les trois premiers au début de cette course. On va attendre que cela se décante un peu.Un petit tour de chauffe avant le grand départ. Tant qu'on nous épargne les grands effets à la Netflix pour l'extinction des feux, tout se passera bien.J'en profite pour placer une dédicace au superbe barsitué sur le Mail François Mitterrand à Rennes., dit Jacques Villeneuve en commentant l'accident de Mick Schumacher. Hum, ok.Pour moi, tu peux devenir pilote de Formule 1 en passant par les Cours Florent. C'est dingue, les mecs sont des acteurs incroyables. Les footballeurs devraient en prendre de la graine, c'est tout un art.Ne me demandez pas pourquoi j'adore le mot « paddock » . Ça sonne beaucoup mieux que vestiaires, c'est à la fois mystérieux et familier. On a envie d'y être. Cela vient peut-être de mon amour pour le capitaine Haddock.Et si les pilotes de Formule 1 étaient des joueurs de Ligue 1 ? Pas évident, je suis nul à ce jeu. Balancez vos meilleures idées, si vous en avez.À noter que Yuki Tsunoda ne prendra finalement pas le départ, a indiqué Alpha Tauri. Comme Mick Schumacher, victime d'un violent accident pendant les qualifications hier. Ce circuit peut promettre de sacrées péripéties.Voici la grille de départ pour les retardataires. Allez, on s'installe dans le canapé.