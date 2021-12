Suivez le retirage au sort des 8es de Ligue des champions

Incapable d'organiser un tirage au sort correct - la boule de Manchester United s'est retrouvée dans le mauvais saladier -, l'UEFA est obligée de procéder un nouveau tirage au sort pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions... Super.

Les qualifiés :

Chapeau 1

Chapeau 2

Les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2021-2022 (les vrais) :

Le live du retirage au sort:













Lille OSC

Paris SG - Manchester United

Par Mathieu Rollinger

Manchester CityLiverpoolAjax AmsterdamReal MadridBayern MunichManchester UnitedJuventusAtléticoSporting PortugalInter MilanSL BenficaVillarrealRB SalzbourgChelseaPar exemple, le Real s'en sortait bien avec Benfica et avait été tiré avant l'incident. Et s'il se retrouve avec Chelsea lors de la deuxième salve, Tonton Florentino risque de se mettre tout rouge.Je n'aimerais pas être dans ces bureaux de Nyon. Déjà parce qu'à ce qui paraît, le filet de colin servi à la cantoche n'était pas bon, mais surtout parce que ça va bien gueuler dans les chaumières si le deuxième tirage lèse d'autres clubs...Pour rappel, le premier tirage avait donné ça :Pour la faire courte : au moment de désigner l'adversaire de Villarreal (deuxième club du deuxième chapeau à être tiré au sort), c'est le nom de Manchester United qui a été dégainé. Sauf que cette affiche ne pouvait pas se tenir, les deux équipes ayant été opposées lors de la phase de groupes. Arshavin a alors tiré d'emblée une seconde boule qui contenait le nom de Manchester City. Si on jouait un bingo dans la salle des fêtes d'Audun-le-Tiche, ça n'aurait pas beaucoup d'incidence (et encore, je connais les lascars là-bas). Mais là, il s'agit de la plus grande compétition de clubs du monde et ça fait tache. L'UEFA met en avant une erreur technique de logiciel, d'un prestataire externe... Faut sauver le soldat Michael Heselschwerdt.Bon, les zozos de l'UEFA a voulu faire de ce lundi tranquille un nouveau bazar. Le première tirage au sort est caduc, et tout doit être retiré. Donc on reprend du service.