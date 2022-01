Suivez le dernier jour du mercato en direct

C'est parti pour le dernier jour de ce mercato hivernal version 2022. Ousmane Dembélé au PSG, Tanguy Ndombélé à l'OL, Hugo Ekitike à Newcastle... Suivez cette journée avec nous ! Qui va faire son panic buy ? Les Magpies vont-t-ils racheter la Terre entière ?

Juventus new signing Denis Zakaria on his way for medical tests and contract signing. Deal set to be announced today for €5m plus €3m add ons to Gladbach. #JuventusContract until June 2026 and done deal. Exclusive pic here ?⤵️ pic.twitter.com/A5sYm3AcbE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022

Newcastle are making a Deadline Day move for Hugo Ekitike, as per @LukeEdwardsTele We understand talks are taking place for a fee in the region of £25m, plus add-ons. Newcastle’s previous bid was £29m (including add-ons), but they’ve upped their offer for one last try#NUFC — Keith Downie (@SkySports_Keith) January 31, 2022

Irmao, me faltam palavras pra me despedir de você, sentirei enormemente sua falta!! Grato a Deus por ter colocado você na minha vida amigão... Como disse aí no vídeo sua felicidade é a minha. Te desejo o melhor e estaremos junto até o fim. Te amo @LucasPaqueta97 pic.twitter.com/TgMQqeBQY2 — Bruno Guimarães (@brunoog97) January 31, 2022

Par Léo Tourbe, Jérémie Baron et Alexandre Lazar

Les Canaris enfin plumés. Selon, Randal Kolo Muani serait à Francfort pour y passer sa visite médicale. En fin de contrat en juin prochain, il devrait s'engager à l'Eintracht pour cinq ans dans la foulée.Alors qu'on me signale dans l'oreillette que Donny Van de Beek, pris en otage à Manchester United, a enfin été libéré par ses bourreaux et est en train de passer sa visite médicale pour s'engager, en prêt, à Everton.La Juventus devrait également être un des grands acteurs de cette ultime journée. Lesvont signer Denis Zakaria en provenance du Borussia Mönchengladbach pour 5M d'euros, plus 3 millions de bonus. Pour faire de la place au Suisse, la Vieille Dame cherche à refourguer Bentancur, annoncé à Tottenham, et Aaron Ramsey, pas insensible à l'intérêt des Glasgow Rangers.Champagne en Champagne ? Selon la presse britannique, Newcastle va sortir le chéquier pour faire venir le meilleur palindrome de notre championnat : Hugo Ekitike. Les, pas encore rassasiés, devraient débourser 40M d'euros pour s'offrir le jeune Rémois. West Ham serait aussi dans la course mais bon... Comment lutter face aux pétrodollars ?Sinon on devrait avoir droit aux officialisations des arrivées de Tanguy Ndombele et de Romain Faivre à l'OL, qui sauve bien son mercato après le départ de Bruno Guimarães à Newcastle , la veille. Si vous ne savez pas ce qu'est une, le Brésilien va vous montrer. Le joueur de la Seleção a posté une vidéo larmoyante en hommage à son grand copain à l'OL : Lucas Paquetá. C'est beau l'amour.Qu'est ce qui nous attend aujourd'hui les amis ? A priori, on partirait sur un nouvel achat compulsif du PSG. Selon pas mal de médias, Paris aurait trouvé un accord avec Ousmane Dembélé, devenu indésirable à Barcelone. La direction francilienne doit encore se mettre d'accord avec l'état-major catalan pour finaliser cette arrivée. Un gros coup pour le Paris-SG, qui manque vraiment de talent en attaque.On commence directement avec la bonne nouvelle du jour. Christian Eriksen va rechausser les crampons. Le milieu danois s'est officiellement engagé pour six mois à Brentford, promu cette saison en Premier League. L'ancien de l'Ajax, victime d'un malaise cardiaque lors du dernier Euro, va enfin pouvoir réaliser son rêve : Distribuer des caviars à Yoane Wissa.