Suivez la première étape du Tour de France 2022

La 109e édition du Tour de France s'ouvre ce vendredi, à l'occasion d'un Grand Départ donné au Danemark. Au menu de cette première étape : un contre-la-montre de 13,2 km dans les rues de Copenhague. Les meilleurs rouleurs de la planète et les prétendants à la victoire au général sont dans les starting-blocks. Alors, sera le premier maillot jaune de la Grande Boucle 2022 ?

16'07'' pour David Gaudu : 4e place provisoire à 37 secondes de Mathieu van der Poel. pic.twitter.com/jzkZSXIVSX — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) July 1, 2022

On a wet and tricky route, @aka_muni has crashed. He is back on his bike. Sur une route mouillée et piégeuse, @aka_muni s'est fait surprendre et a chuté. Il est de retour sur son vélo.#TDF2022 pic.twitter.com/eiVWniAlNe — Tour de France™ (@LeTour) July 1, 2022

Par Raphaël Brosse

C'est parti pour Jonas Vingegaard, fortement acclamé par son public !Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si tous les favoris ont choisi de se placer dans la première partie de la start-list. Ces conditions climatiques difficiles avaient été anticipées par les équipes, même si elles n'imaginaient peut-être pas qu'il pleuvrait si tôt, si fort...Signalons qu'il pleut désormais à verse sur Copenhague, et cela aura forcément des conséquences pour les prochains coureurs qui s'élanceront.Arrivée de Primož Roglić, auteur d'un superbe chrono et qui échoue à 2''55 seulement de Mathieu van der Poel. Le Slovène est deuxième provisoire !En parlant de Bardet, on vous rappelle que l'excellent dernier numéro deC'est parti pour Romain Bardet !Double champion de France du chrono, Benjamin Thomas est provisoirement 4e, avec 20'' de retard sur le leader néerlandais.David Gaudu vient d'en terminer, avec 37 secondes de retard sur Van der Poel. Le grimpeur breton devait limiter la casse sur ce CLM, on verra où il se situe par rapport aux autres favoris à l'issue de la journée.VDP franchit la ligne d'arrivée... et prend la tête, avec un chrono de 15'30'' !En attendant l'arrivée de Van der Poel, la première place est occupée par Bauke Mollema, habituellement peu à son aise dans l'exercice chronométré.C'est parti pour Primož Roglić ! Le deuxième du Tour 2020 repart à la conquête d'une épreuve qu'il n'a pas encore remportée.Ohlala, nouvelle chute de Bissegger. Ça vire au calvaire pour le Suisse.Arrivée de Jérémy Lecroq, leader provisoire avec un chrono de 16'19'' ! Bon, ça ne devrait pas durer...LA PREMIERE CHUTE DU TOUR ! Bissegger perd le contrôle de sa machine et glisse jusque dans les barrières. Il peut repartir, mais ses rêves de bien figurer se sont définitivement envolés.Un petit mot sur le parcours de ce chrono : aucune difficulté significative, c'est tout plat ou presque. Mais le tracé est sinueux, il faudra avoir des trajectoires propres et l'humidité de la route complique forcément l'affaire.C'est parti pour Mathieu van der Poel, sur lequel on compte vraiment pour mettre le bazar tout au long des trois semaines à venir.D'ailleurs, Bissegger vient de s'élancer. Le Suisse va probablement établir un premier chrono de référence, on va le suivre de près.Stefan Bissegger à 16h07, Bob Jungels à 16h18, Mikkel Bjerg à 16h21, Stefan Küng à 16h34, Filippo Ganna à 17h03, Wout Van Aert à 17h04...Petit point météo d'importance : il pleut sur la route du Tour. Pas de quoi calmer l'enthousiasme des spectateurs danois en bord de route, mais on peut donc s'attendre à quelques gadins...C'est le Français Jérémy Lecroq qui ouvre le portillon de départ. Espérons que le coureur de B&B Hôtels-KTM aura la dalle.David Gaudu à 16h12, Benjamin Thomas à 16h14, Romain Bardet à 16h32, Guillaume Martin à 16h36, Thibaut Pinot à 16h56, Julian Alaphilippe à... ah non, pardon, on va en rester là.Enric Mas à 16h15, Primož Roglić à 16h20, Aleksandr Vlasov à 16h39, Geraint Thomas à 16h41, Jonas Vingegaard à 16h42, Tadej Pogačar à 17h05, Adam Yates à 17h25...Pour la première fois depuis cinq ans, la Grande Boucle s'ouvre avec un contre-la-montre. Celui-ci sera long de 13,2 kilomètres et permettra aux coureurs de se promener dans les rues de la capitale danoise.Les amoureux de la petite reine peuvent arrêter de piaffer d'impatience : le Grand Départ de la 109e édition du Tour sera donné dans un peu moins d'un quart d'heure, à Copenhague.Salut à tous, et bienvenue sur sofoot.com pour suivre, en direct commenté par nos soins, la première étape du Tour de France 2022 !