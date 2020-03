Suivez en direct (et de chez vous) les Municipales 2020

La championne de Paris conservera-t-elle son titre ? Le Premier ministre réalisera-t-il le doublé du côté du Havre ? Ludo Obraniak entrera-t-il en jeu ? Vikash Dhorasoo signera-t-il une suite de Substitute ? On n'aura droit après ce premier tour (et peut-être dernier) qu'à des réponses provisoires, parce que les Municipales se font normalement en deux manches et que... l'invité Covid-19 est entre temps passé par là. Tant pis, l'affiche de ce dimanche soir est là.

Abstention 61,23% - 38,77% Participation

#France2 dire aux français qui étaient dans des parcs à 15m les uns des autres qu'ils ont une attitude totalement irresponsable... alors que vous êtes à 30cm les uns des autres sur votre plateau TV... elle est où la logique du discours?! pic.twitter.com/IOkEhM39wY — co1nco1n (@co1nco1n) March 15, 2020

19h00. « Mesdames, messieurs bonsoir... » J'aurais aimé que vous ayez le retour vidéo, parce que j'ai tenté de faire le ton et le regard caméra de Laurent Delahousse. Ce dimanche soir, on squeeze le traditionnel CFC (annulé de toute manière), pour se jeter sur un autre débrief du week-end : celui des élections municipales.

Par Mathieu Rollinger, à domicile

On a des news de Gérard Collomb ? Parce que notre Gégé, il a quand même refilé son bâton à Yann Cucherat. J'ai rien contre les gymnastes mais c'est une drôle de pirouette.Je vous colle ici le score du match votants-non votants. Rien n'est joué, tant que la fin du match n'est pas sifflée.Oh le changement tactique annoncé par Anne-So Lapix ! Des gens leur ont signalé la proximité des invités sur le plateau et donc chacun a pris ses distances pendant un sujet. Quelle scène folle.Elle est quand même étrange cette soirée électorale. Tout le monde à l'air d'être d'accord, parle de manière courtoise et essaye de dire la vérité. Où sont mes Roselyne Bachelot, mes Stéphane Le Foll, mes Gilbert Collard qui s'écharpent en beuglant dans tous les sens ?Pendant que j'y suis, pour rester sur le cas Aulas, sachez que 2020 n'est pas comme 1940. Déjà parce qu'il n'y a pas eu d'élections en 1940. Nah !@dyle01, ça ressemble à un championnat du Vatican ton histoire. D'ailleurs, quelqu'un sait comment ça se passe dans laen ce moment ?Moi qui pensait que ce premier tour serait un peu l'équivalent du match aller de l'OL face à la Juve (une grosse perf' collective pour tenter l'exploit, en attendant de voir comment les choses se passent pour le retour), je crois que c'est foutu. Surtout que le bien-nommé Bruno Le Maire n'a pas l'air de faire le rigolo comme Jean-Michel Aulas.Bon, Nath' de Saint-Cricq a l'air de s'emmêler les pinceaux sur les règlements. En gros, si le second tour devrait être reporté à cause de Covid-19 conduirait à un beau bordel et possiblement à une annulation de ce premier tour... Ce qui veut dire qu'on perdrait notre temps, notre énergie et nos illusions.En toute transparence, j'ai déjà choisi ma crèmerie en terme de chaîne télé. Ça sera France 2 pour moi, mais je compte sur vous pour nous alerter si des choses se passent sur d'autres terrains. En mode multiplex.Qui dit défense regroupée, dit hold-up. Et celui-ci a déjà été tenté dans bureau de vote du 3arrondissement de Marseille, où cinq hommes se sont introduits en fin d'après-midi avec des armes de airsoft pour y dérober une urne... On sait que l'immense Jean-Claude Gaudin a déjà décidé de rendre son tablier, mais ce n'est pas une raison de s'énerver peuchère !Bon, on risque de tourner autour des 56% d'abstentions. C'est presque 20 points de plus qu'aux dernières Municipales. En espérant que ça ne finisse pas au niveau du tôt de possession d'une équipe opposée au Barça...Pour revenir sur du concret, on s'est posé la question pourquoi la plupart de nos amis footballeurs engagés dans cette élection figurent sur des listes classées à droite de l'échiquier politique. On ne parle pas d'ailier faux-pied hein, et les camarades Adrien Candau et Mathias Edwards vous expliquent tout ça juste ici :Comme beaucoup d'entre vous, j'ai un peu l'esprit encombré par ce qui nous attend la semaine prochaine, et je vais faire en sorte de ne pas trop plomber l'ambiance. Sachez cependant que j'ai acheté un pack de 12 cet après-midi pour pouvoir quand même trinquer avec vous à distance. C'est quand même plus responsable que les forcenés de la rue de la soif.J'espère que vous avez pu aller jeter votre petit bout de papier dans l'urne. Déjà parce que c'est justement dans ce genre de contextes qu'il est important de le faire. Ensuite parce que c'était peut-être votre dernière balade légitime et autorisée.