Suivez en direct le mutliplex de la quatrième journée de Ligue 2

Après trois journées, la Ligue 2 compte une seule équipe qui n'a toujours pas pris le moindre point : Le Mans. Les hommes de Richard Déziré vont tenter d'ouvrir leur compteur à Nancy, qui n'a toujours gagné le moindre match non plus. Mais surtout, après trois journée, la Ligue 2 compte cinq leaders ex-æquo (sept points chacun). Ce qui vient confirmer son statut de championnat particulièrement chaud. Dans l'ordre, Lorient reçoit Sochaux et Clermont se déplace à Orléans, mal classé. Les deux promus-surprise, Roder et Chambly, iront quant à eux respectivement à Valenciennes et à Caen. Quant au dernier membre du wagon de tête, Lens, il recevra Le Havre ce samedi (15h).

