Suivez en direct le multiplex de la deuxième journée de Ligue 1

Après le piteux 0-0 entre Nantes et Marseille, on veut des buts et des buts et des buts. Et pourquoi pas une première victoire pour Amiens ? Mais attention au redoutable néo-Lillois Victor Osimhen ! Toulouse et Metz, accrochés la semaine dernière, voudront au moins faire mieux qu'un match nul. Quant à Monaco et Bordeaux, l'heure est au sursaut d'orgueil. Allez, c'est parti !



Rafraîchir 25

Les résultats de la deuxième journée de Ligue 1 :

Par Julien Duez

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Allez, c'est reparti partout, sauf à Nîmes où on a eu droit à huit minutes de temps additionnel.Tien, à Bordeaux, il y a Josh "Sunderland 'til I die" Maja qui vient de rentrer à la place de Basic.Allez, c'est la pause partout. 2 0-0, 5 buts et 3 cartons rouges, elle est là ma Ligue 1 bien tiède ! Vivement la suite.Ripart tient sa revanche ! Le contre-pied est parfait et Nîmes peut garder espoir. Enfin, on les y autorise évidemment, mais il faudra changer de visage en deuxième mi-temps.Quand je vous disais que c'était aux Costières que ça se passe ce soir. Et Cyprien s'en sort assez bien puisqu'il a complètement découpé Miguel dans la surface.Wow, on en pense quoi du rouge de Soumaré ? C'est super sévère non ?Je viens d'entendre «» dans les tribunes de Saint Symph'. Pourquoi l'arbitre n'a-t-il pas interrompu la rencontre ?Mais quelle mouche a donc piqué l'ancien Auxerrois pour aller découper Opa Nguette comme ça, les deux pieds en avant ? Expulsion logique, geste dégueulasse. Heureusement, le Messin a l'air d'aller bien.Eh bien mes enfants, ce soir c'est à Nîmes qu'on vibre ! Et dans les deux sens qui plus est. Là, on a Ripart qui vient de se voir refuser le but de la remontée à cause d'un hors-jeu ultra-limite. Mais visiblement, pas besoin de la vidéo pour en être sûr. Comme quoi...Et de quelle manière bon sang ! Le champion d'Afrique reprend un centre piqué de Laborde par un superbe ciseau acrobatique... complètement esseulé dans la surface bordelaise. Mathias Edwards avait raison : c'est quoi ce bordel ? Bordeaux-Montpellier... Rien.Au passage, on salue François Hollande et Julie Gayet qui doivent s'éclater dans les tribunes des Costières.ET BIM GANAGO QUI FAIT LE DOUBLE POUR NICE APRES AVOIR PROVOQUE UN PENALTY ! Le Camerounais reprend de la tête un coup-franc surpuissant et imparable pour Bernadoni.Malgré les multiples absences, les Aiglons ont l'air plutôt en forme ce soir dites-moi...Cyprien (Nice) ne tremble pas, Diallo (Metz) non plus. Aiglons et Grenats mènent désormais chacun un but à rien.Glik a commis une bonne grosse main dans la surface, on va voir la vidéo et on confirme.Par contre à Nîmes, l'arbitre n'hésite même pas suite à ce vilain bras de Briançon dans la même surface.A Monaco, Falcao n'est pas de la partie, officiellement en raison d'un mauvais coup pris à l'entraînement. Je vous laisse deviner s'il s'agit d'une feinte pour masquer un départ futur, en attendant tout le monde regarde Wissam Ben Yedder.Quelle tristesse la météo messine par contre.C'est terrible les joueurs qui n'ont pas leur photo dans les compos d'avant match. On dirait le Blue Man Group pas encore peint en bleu.Tiens au fait, est-ce qu'on a un lecteur en voyage dans un pays lointain aujourd'hui ? J'aimerais bien apprendre à dire «» , après le fameux «» de la semaine dernière.Salut les Conforamix, tout le monde est bien installé ? On a cinq matchs remplis de terroir qui nous attendent là et perso, j'ai la dalle.