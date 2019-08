Suivez en direct le multiplex de la cinquième journée de Ligue 2

Les leaders clermontois et lorientais affrontent respectivement Auxerre et Le Mans. De son coté, Le Mans est encore à la recherche de son premier point et tentera de le décrocher à domicile contre Sochaux. Une petite partie du gros programme de la soirée.

Les scores en direct :

Jérémie Baron

Belle horizontale de Mathieu Michel à Clermont. Ça continue de pousser pour le CF63.Cinq pour Grbić et sept pour Kadewere, donc. Les nouveaux tauliers sont là.Peno obtenu par Mario González pour Clermont... ET C'EST DEDANS POUR GRBIĆ !!! Ça joue des coudes tout en haut.Entre temps Orléans a planté son premier but de la saison Messieurs-Dames !!! Le héros se nomme Gaëtan Perrin.KAAAADEEWEREEEE !!!! Il l'a fait, le bougre. Ça fait sept pour Monsieur et 1-0 pour le HAC !GOAL MERLUS ! Wissa's on fire !On peut le dire, qu'entendre Christophe Mandanne sur le plateau de BeIN donne des papillons dans le ventre ?Podium virtuel pour Rodez, au fait.Clermont est apparemment bouillant mais Grbić a manqué son premier face à face.PION DE RODEZ CONTRE ORLÉANS ! Cafouillage sur corner, et ça passe dans un trou de souris pour Joris Chougrani. Rodez en force !Les buteurs sont pressés ce soir, ça fait plaisir.SUFFISAIT DE DEMANDER, CAEN OUVRE LE SCORE À NIORT ! Gros foutoir dans la surface et Baïssama Sankoh allume Saturnin Allagbé.Malherbe doit remonter en Ligue 1 juste pour y revoir Rémy Riou. Il n'y a pas moyen.PREMIER BUT DE LA SOIRÉE POUR SOCHAUX ! GROS COUP DE CASQUE D'ABDOULAYE SANÉ À BONAL ! Première minute de jeu bordel.Le Mans-Lorient, c'est terriblement violent comme choc des extrêmes.VAMOS DOMINOS !!!Adrian Grbić est évidemment titulaire à Gabriel-Montpied, alors attachez vos ceintures.Cette cinquième journée est aussi synonyme de baptême du feu pour le MPG Ligue 2 de la rédac. Autant vous dire qu'il y a de l'enjeu à tous les étages.Rémy Boissier a prévenu : «» . Zéro point en quatre journées pour Le Mans, on a quand même déjà vu mieux.Clermont et Lorient resteront-il co-leaders de Ligue 2 ? En tout cas, le crack Enzo Le Fée est aligné par Christophe Pélissier à la MMArena.Le septième tir cadré de Tino Kadewere cette saison sera-t-il synonyme de septième but ? Rien n'est trop fou pour cet homme.Pour commencer, faites-vous donc cette interview de Bevic Moussiti-Oko . Vous ne le regretterez pas.SALUT LES LOUBARDS ! Le rendez-vous du vendredi, on va le passer ensemble. Et avec le sourire.