Revivez Galles-France

Le XV de France est éliminé, suite à un scénario invraisemblable, entre carton rouge précoce et essai discutable, et une défaite d'un point au bout... Terrible mais si français.

Rafraîchir 72

Pays de Galles 20-19 France

74' : Essai gallois... Le ballon a sauté de la mêlée et est retombé dans les mains galloise. Moriarty aplati, mais on a recours à la vidéo.

#RWC2019 Quel mauvais geste de Vahaamahina, logiquement expulsé après visionnage de la vidéo par l'arbitre... Peut-être l'un des tournants de cette rencontre #WALvFRA pic.twitter.com/BKElLcy8S4 — TF1 (@TF1) October 20, 2019

31' : ESSAI DE VAKATAWA ! Le 13 profite du superbe travaille de Dupont et Penaud... Oh ça fait du bien, avec la transformation de Ntamack

12' : Oups.... Guirado explose sur un contact et voit le ballon lui échapper, Wainwright n'a plus qu'à ramasser pour aller cueillir des Français qui étaient pourtant supérieurs...

8' : LA PEUVE ! ESSAI POUR LES BLEUS ! Quasiment sur le renvoi, un démarrage de Vakatawa, un une-deux Ntamack-Ollivon et le flanker va aplatir seul entre les poteaux après ce contre de 60m ! Superbe.

5' : ESSSSAAAAAAAAIIIIIII ! Essai pour le XV de France, grâce à Sebastien Vahaamahina, après un super travail des gros !

Par Mathieu Rollinger

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bon dimanche à tous, malgré tout. Il y a du bon football à suivre aujourd'hui sur sofoot.com avec les live de Monaco-Rennes (17h), United-Liverpool (17h30) et Marseille-Strasbourg (21h). Ciao la mif'.Bon, du coup, cette bière est vraiment trop amère pour être finie... Merci à tous d'avoir vécu ce moment avec moi, je m'en souviendrais. Top lads.Le XIV de France était magnifique, mais le XVjoueur, Sebastien Vahaamahina a tout fait capoter. En plus de ça, le dernier essai gallois est discutable et tout ça laisse donc d'immenses frustrations...C'est clairement le scénario inverse de 2011. Foutu karma.On peut pas perdre contre des mecs qui portent fièrement les cotons dans le pif, ou une queue de rat sur le haut du crâne...ALLEZ ME CLAQUER UN DROP BORDEL !!! Faites moi rentrer Titou Lamaison.Il y aurait un en-avant mais l'essai est accordé... C'est terrible comme dirait CJP. Et il a foutrement raison. 20-19 pour les Gallois.Ohlala, les Gallois sont à 5 mètres de notre ligne mais font une faute... Les Dieux du rugby sont avec nous pour compenser la connerie de Vahaamahina. Mêlée bleue.Ça tient. Mais heureusement que les Gallois ne font pas toujours les bons choix.Je sue.OH VAKATAWA ! Déjà homme du match pour moi. Quand tu es à 14, ce gars-là en vaut deux.Je serais prêt à me priver de Habib Diallo sur MPG pendant 2 semaines pour avoir 3 points tout de suite.Cette chandelle de Lopez... Ça te pose un suspense fou ! Mais on récupère la mêlée.Ce sauvetage de Huget ! Ça paraissait foutu au large mais Yoyo a coupé le sifflet des rouges... Ça fait tourner les chrono et ça fait du bien à la tête. Louis Picamoles fait son entrée.Après on met la main sur le ballons chaud. «» , d'après Yachvili.Je ne le sens pas. Surtout quand tu vois les mastodontes qui s'apprêtent à rentrer pour rafraîchir le pack gallois.Med' Max reprend le contrôle du jeu au pied. Une jolie patte gauche qui pourrait servir dans un autre sport. Bon cela dit, il y a autant de déchet que sur les centres de Léo Dubois.L'image de Vahaamahina recroquevillé sur sa chaise est terrible. Qu'est-ce qu'il va prendre si la France doit reprendre l'avion demain.Allez, on pilonne. Bordel, c'est tendu à fond mais Bernard Le Roux est exemplaire, Vakatawa est magnifique et Penaud manque juste d'un peu de dextérité pour attraper cette balle en bout de ligne.Dan Biggar empoche 3 points facilement. La remontada commence peut-être ici.Moi je suis un joueur du XV de France, quand je rentre au vestiaire je mets un front à Seb. Il n'a pas à faire ça, c'est tout sauf professionnel ou sportif et surtout tu obliges tes 14 potes à subir pendant 30 minutes...Le "petit" Chat remplace le capitaine Guirado au poste de talonneur. En espérant qu'on retombe donc sur nos pattes.On jouera à 14 jusqu'à la fin du match à cause de ce coup de coude violent de Vahaamahina sur Wainwright. C'est dur mais c'est amplement mérité. Quel geste idiot putain...Allez, gros maul ! Mais c'était visiblement un demi maul pour les Bleus parce qu'on rend le ballon aux rouges sur cette pénétration.Et ça fait plaisir de voir des Français à l'aise en touche.Super ce coup de pied de Dupont qui roule vers la touche et est même touché par le 15 gallois. Ils sont paumés les Poireaux.Il a pris cher Didier Biggar sur ce renvoi.L'ouvreur clermontois tente un drop depuis les 35 mètres, mais ça passe à droite des perches. Pas grave, j'aime cette spontanéité.Tiens Camille Lopez (22) a pris la place de Romain Ntamack (10). On a fait donc sortir la scoumoune.On se fait des gros câlins dans le fermé. Et les Bleus récupèrent le ballon.On est reparti messieurs-dames. (Elle est chaude cette bière)Il me fout le cafard Jacques Brunel. J'ai l'impression de me retrouver face à un conseiller en assurance à la retraite...Je reviens dans quelques minutes, le temps de troquer ce petit noir contre une grande blonde. Enfin, je vais voir si mon estomac le supporte. En attendant, vous pouvez vous renseigner sur ce que vaut le championnat de foot gallois, avec cette interview d'un Français y ayant goûté :On en reste là.Pour l'instant les Gallois sont dans notre petite poche. Une superbe entame, un joli final, mais Ntamack a laissé cinq points sur ce foutu poteau gauche. Ils nous font plaisir les petits, mais on connaît aussi leur inconstance donc attention à ne pas regretter ces temps forts.Oh le filou Damian Penaud avait intercepté mais on revient à une mêlée galloise !Quel bulldozer Vakatawa...On choisit de prendre les points, et de mettre Ntamack dans son fauteuil...Yaya Sanogo sort de ce corps.Oh le bouchon sur Alldritt... Les Gallois sont 14 mais ils savent aussi se démultiplier. Il va falloir soigner les corps et concrétiser ces séquences.On est reparti au combat avec une belle relance de Huget... Ahah ce contrôle au pied de Penaud !Bonne question @moukill.» , les Bleus avancent en supériorité.Et jaune pour Moriarty qui venait tout juste de rentrer. Et bon retour chez toi.Ça marche bien cette connexion Médard-Huget-Fickou, même si ce dernier vient de se faire agripper au niveau de la gorge. Plus loin, Penaud est rattrapé et ne peut transmettre correctement.Changement côté gallois : Navidi (8) sort en boitant, et est remplacé par Moriarty (20). Elémentaire mon cher Watson.C'est quand même plus fluide que nous les Gallois. La claquette de Watkin, c'est pas ce à quoi tu t'attends un dimanche matin.Allez on a fait monté la cavalerie ! Fickou et Penaud on fait gagner 20 mètres et c'est aux avants de rouler... Aïe mauvais déblayage et ballon rendu aux rouges. LA DISCIPLINE MERDE !Oh le joli coup de patte de Maxime Médard. Ça excuse ces vilaines rouflaquettes.Et l'important, c'est les trois points pour Dan Biggar. Galles recolle.Ça a tenu, mais les Gallois mettent en place leur première attaque placée. Faute de Vahaamina. Il est de retour notre XV !902 kg contre 908 pour cette première mêlée. Lourd.On sait que les Bleus sont du genre à faire des jolis débuts de matchs avant de serrer les fesses en seconde. Mais on ne va pas commencer à faire de l'huile d'olive dès le premier quart d'heure, si ?Et Biggar ne fait pas de blague à la transformation.Oui Huget ! Tampon + trashtalking, ça te fais une boisson offerte...Et cette fois le fiston du Emile ne fait pas de bêtise face aux perches. 12-0 ! C'est bon ça !J'ai l'impression que les Bleus nous montrent plus de rugby en 5 minutes que pendant les deux années précédentes.Ah merde, c'est le poteau pour Ntamack sur la transformation.Ils sont bien là nos Bleus sur la largeur avec Damien Penaud qui a failli passer après le contact à Vakatawa pour s'ouvrir le chemin de l'en-but ! Allez messieurs, touche France.Ça joue au «» comme dirait Galtier. Mais Huget puis Fickou ont failli trouver la faille.» pour Médard sur la chandelle de Biggar ! J'aimerais trop utiliser cette règle au foot. Genre un superbe contrôle porte manteau d'autorise à stopper le jeu pour te dégager proprement.Et Lauret a déjà savonné sa réception... On commencera donc par une grosse séquence défensive.Coup d'envoi est donné par les Gallois, avec Dan Biggar dont on ne sais pas s'il s'est remis de sa commotion cérébrale... Quel sport de fêlés du casque.Autant j'avais cru voir une équipe universitaire sur le pré face à l'Argentine, autant là j'ai l'impression qu'ils ont pris un coup de vieux dans la tronche en un mois ces Français. Bah la compétition ça forge des hommes quoi !« L'étendaaard sannglaaaant est levé... » Bonne nouvelle ?C'est parti pour l'hymne gallois. S'il y a un bien un truc qui me fait kiffer le rugby c'est pour entendre régulièrement ces chants gallois, écossais ou irlandais. Toujours réussis et pratique pour se décoller la mâchoire.Deux trois foulées pour se détendre les gambettes et une petite minute de silence pour les victimes du typhon.Quel plaisir de retrouver ce cher Christian Jeanpierre. Un dimanche matin, avec cette douceur mielleuse dans la bouche... Quelle madeleine de Proust !Pour les puristes, voici celle du pays de Galles :1. W. Jones, 2. Owens, 3. Francis, 4. Ball, 5. AW. Jones (c), 6. Wainwright, 7. Tipuric, 8. Navidi, 9. G. Davies, 10. Biggar, 11. Adams, 12. Parkes, 13. Watkin, 14. North, 15. Williams.Ça fait pas mal de noms génériques que je ne connais pas... Rendez-moi mon Hobbit Leigh Halfpenny !Je vous pose la compo fissa avant de commencer à dérouler les quelques enjeux.1. Poirot, 2. Guirado (c), 3. Slimani, 4. Le Roux, 5. Vahaamahina, 6. Lauret, 7. Ollivon, 8. Alldritt, 9. Dupont, 10. Ntamack, 11. Huget, 12. Fickou, 13. Vakatawa, 14. Penaud, 15. Médard.On arrive à se décoller les yeux ? Ouais je sais l'horaire est plus que matinal pour se mettre des gnons ou ouvrir une roteuse en guise de petit-dej. Ceci dit, la Coupe du monde de rugby s'étale déjà depuis un mois et c'est seulement maintenant que commencent les choses sérieuses... et pourraient déjà s'achever pour notre XV de France.