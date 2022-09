Live : un dernier jour sur le marché des transferts

Dans moins de dix heures, le marché des transferts estival, version 2022-2023, fermera ses portes. Le moment idéal pour voir les clubs se précipiter sur la moindre offre, ou brader des joueurs qui brilleront dans leur nouvelle écurie. C'est parti !

Amine Gouiri est arrivé à Rennes pic.twitter.com/qOHuaMrZCP — OF Stade Rennais (@ofstaderennais) September 1, 2022

#Arthur lascia Torino e vola in direzione #Liverpool: a pomeriggio le visite mediche con i Reds // Arthur is leaving for Liverpool. He'll undergo a medical with the Reds this afternoon ?? @Goalitalia @Goal pic.twitter.com/6TNQiHwfug — Romeo Agresti (@romeoagresti) September 1, 2022

Bernardo Silva confirma a @polballus que es queda al Manchester City.#frac1 pic.twitter.com/Rk9npHV12g — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) August 31, 2022

Kasper Dolberg, nueva pieza de ataque para el #SevillaFC. ¡Bienvenido, Kasper! ??#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 1, 2022

Η ΑΕΛ Ποδόσφαιρο, ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Saido Berahino για τα επόμενα δύο χρόνια. Καλωσορίζουμε τον Saido Berahino στην οικογένεια της ΑΕΛ και του ευχόμαστε καλή επιτυχία #aelfc pic.twitter.com/G6wQJGK9ja — AEL FC Official Account (@aelfc_offiicial) August 31, 2022

@adnanjanuzaj: "Con 27 años, estoy en el mejor momento de mi carrera". ?? #WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 31, 2022

Sergiño Dest to AC Milan, here we go and confirmed! Full agreement, loan with buy option around €20m not mandatory. Dest will sign until June 2027, one year loan plus potential four year deal. #ACMilanDest will fly to Milano on Wednesday morning to sign contracts. pic.twitter.com/WA8woDWEg2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022

Par Adel Bentaha, Andrea Chazy et Alexandre Lejeune

Manuel Akanji devient officiellement un joueur de Manchester City. Le défenseur central suisse s'engage jusqu'en 2027 et un chèque de 17 millions d'euros versé au Borussia Dortmund.Le voilà ! Amine Gouiri est arrivé à Rennes. Instant immortalisé par nos confrères de. Pour rappel, le jeune attaquant sera échangé avec Gaëtan Laborde, qui retrouvera Andy Delort à Nice.Artur Melo s'envole pour Liverpool. Le milieu de terrain brésilien sera prêté chez lespar la Juventus.C'était dans les tuyaux, c'est désormais confirmé : Bernardo Silva reste à Manchester City.L'officialisation de Kasper Dolberg. L'attaquant quitte Nice, en prêt au Séville FC.Marlos Moreno est Troyen ! L'ailier colombien de 25 ans arrive de Courtrai et rejoint l'ESTAC jusqu'en 2024. Formé à l'Atlético Nacional, Moreno appartient au City Football Group depuis 2016, sans jamais avoir eu l'occasion de s'imposer en Angleterre. Depuis, se sont en effet enchaînés sept prêts à : La Corogne, Gérone, Flamengo, Santos Laguna, Portimnonense, Lommel (autre propriété du CFG) et donc Kortrijk, où il n'aura inscrit que deux buts en 32 apparitions la saison dernière.Le Burundi à l'honneur. Espoir de la Premier League des années 2010, Saido Berahino s'engage avec l'AEL Limassol, en provenance de Sheffield Wednesday. À 29 ans, l'ancien de West Bromwich aura connu un parcours en dents de scie, et tentera de rattraper le temps perdu dans le nord de Chypre.Une fois de plus, Amad Diallo n'évoluera pas à Manchester United pour la saison à venir. L'Ivoirien est prêté à Sunderland et devra donc patienter, avant de se montrer sous son meilleur jour à Old Trafford.Un Grec à Chypre ! Anastasios Donis est prêté par le Stade de Reims, direction l'APOEL Nicosie.Le ballet de Séville continue. Munir El Haddadi est prêté à Getafe. La future arrivée de Kasper Dolberg et celle, déjà actée, d'Adnan Januzaj, ont poussé le Marocain à jouer la carte de la sécurité, à trois mois de la Coupe du monde. La présence d'une option d'achat n'a pas été précisée.Adnan Januzaj est Sévillan. Le meneur de jeu belge arrive libre, après la fin de sa belle aventure du côté de la Real Sociedad, et s'engage pour quatre ans.Et on débute avec Sergiño Dest, qui quitte le FC Barcelone ! le défenseur américain rejoint l'AC Milan pour un prêt, assorti d'une option d'achat obligatoire estimée à 20 millions d'euros et un contrat de quatre ans à la clé. Le joueur devrait être présenté ce jeudi soir.