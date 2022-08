Live : un mardi sur le marché des transferts

Il ne reste plus que trois jours aux clubs européens pour faire leurs emplettes sur le marché des transferts. Et ce qui risque de nous agiter en ce mardi 30 août, c'est l'arrivée de Fabián Ruiz à Paris, celle d'Antony à Manchester ou Boubacar Traoré à Wolverhampton. Accrochez-vous, ça va partir !

We are delighted to announce the permanent signing of Cristian Romero. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 30, 2022

Ce mardi, l’#ASSE et le @FKQarabagh ont finalisé leur accord pour le transfert d’. L’attaquant de 27 ans portera le numéro 25 des Verts lors des trois prochaines saisons ! — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 30, 2022

OFFICIAL | @ECavaniOfficial, new @valenciacf_en playerAt such significant times like these, the club want to pay homage to the towns affected by the wildfires. EVERYONE IN ONE FULL VOICE! AMUNT!#WelcomeCavani#CORVCF | #VCFDNA pic.twitter.com/gKkBxy2SwS — Valencia CF (@valenciacf_en) August 29, 2022

Par Matthieu Darbas et Léo Tourbe

Côté marseillais, la voie se dégage pour l'arrivée de Ruslan Malinovski ! Selon, les Phocéens seraient désormais en pole pour accueillir l'Ukrainien, alors que Tottenham se serait retiré de la course. Son contrat avec l'Atalanta prenant fin dans un an, le milieu offensif pourrait donc atterrir à Marseille, qui réaliserait un gros coup en l'attirant au Vélodrome.Au rayon des rumeurs, on a dudans lade. Selon, les Héraultais chercheraient une doublure depuis la blessure de Dimitry Bertaud et s'intéresseraient sérieusement au fils de Zinédine, libre depuis la fin de son contrat au Rayo Vallecano.Sinon, selon RMC Sport et la, c'est aujourd'hui quedoit passer sa visite médicale. Le milieu espagnol devrait ensuite s'engager auen provenance du Napoli. Ce serait un contrat de cinq ans qui l'attendrait. Paris ne nous ferait-il pas un mercato cohérent, dis donc ?finalement chaud pour remplacer Paquetá au milieu ? Alors que l'OL estimerait avoir assez de milieux pour couvrir le départ du Brésilien, lecroit savoir que le club s'est renseigné auprès du Barça pour.... Décidément, ils ne reprennent que leurs anciens.annonce avoir levé l'option d'achat pourqui s'engage chez lespour cinq ans. Arrivé l'été dernier en prêt de l'Atalanta, le défenseur international argentin de 24 ans a donc convaincu Antonio Conte et le staff londonien après une saison solide. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé par les Spurs mais il se situerait aux alentours des 50 millions d'euros.Le mercato n’est pas qu’une affaire de joueurs, mais aussi de coachs ! Le succès glané parlors de la journée inaugurale de Premier League a vite été effacé par des raclées 4-0, 3-0 puis 9-0 le week-end dernier . Le promu a donc décidé de se séparer de son coachet cherche désormais un remplaçant.Une fois n’est pas coutume, c’est l’qui dégaine en premier ce mardi ! Les Verts ont officialisé ce matin l’arrivée de l’attaquant sénégalais. Transféré en provenance du Qarabağ FK, le joueur de 27 ans s’est engagé dans le Forez pour les trois prochaines années.On sait, vous avez encore les yeux qui collent, mais voilà ce qu'il s'est passé dans la nuit, en tout cas si vous vous êtes couchés tôt. Sofiane Diop a quitté le Rocher pour Nice alors qu', un temps courtisé par les Aiglons, s'est finalement engagé deux ans à Valence