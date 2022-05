Revivez Leinster-Stade Rochelais en direct (21-24)

Parce qu'il n'y a pas que la Ligue des champions et le foot dans la vie, suivez sur So Foot.com une autre finale : celle de la Champions Cup entre le Stade Rochelais et Leinster au stade Vélodrome de Marseille !

? West transforme l'essai de Rhule et lance la finale de la Rochelle après un début de match marqué par l'indiscipline des Maritimes. L'Orange Vélodrome est en feu ?#ChampionsCup #LEIvSRSuivez la finale en direct ▶ https://t.co/3au3BOA3XK pic.twitter.com/UGPYDjHSdE — francetvsport (@francetvsport) May 28, 2022

Par Nélio Da Silva

: Qui l'eût cru ! La Rochelle a réussi à gagner une finale ! C'est merveilleux. C'est sur le port de La Rochelle qu'il faudra aller faire la fête ce samedi soir. La fanzone de Liverpool n'à qu'à bien se tenir !: L'essai est validé par Mr Barnes ! C'EST MAGNIFIQUE !: Arthur Retière qui glisse et tend le bras pour marquer !: Trois minutes de jeu. Quatre points d'écart. Ballon dans les cinq mètres irlandais. Il est là le suspense ! Dire que certains attendent le match de ce soir et la fessée du Real par Liverpool pour vibrer...: L'historique Romain Sazy fait son entrée en jeu à la place de Lavault. On va reprendre le jeu sur une mêlée à cinq mètres de l'en-but adverse. ALLEZ !: La Rochelle continue de pousser. Mais Dulin commet une faute de main. Pas dramatique puisque le ballon est rendu aux Maritimes.: Les deux finales au Vélodrome ont eu raison de la pelouse. Le concert de Jul va terminer le travail.: Belle mêlée des Maritimes. Juste après, Dulin trouve une touche magnifique à cinq mètres de l'en-but irlandais. C'est maintenant !: Surtout que Byrne prend bien le relai de Sexton et met sa première pénalité. Quatre points d'écart, en infériorité numérique.: Thomas Lavault qui prend un jaune pour avoir fait un petit croc-en-jambe. Au pire moment.: Des changements devant, des deux côtés. Jean-Marc Furlong laisse sa place au poste de pilier pour le Leinster. Sûrement pour préparer le barrage retour de demain.: Dans la foulée, Sexton laisse sa place en boitillant. Les planètes s'alignent !: West qui transforme ! Plus qu'un point d'avance pour les Irlandais.: Brice Dulin s'enflamme un peu et tente un drop de 45 mètres. Logiquement, il le manque mais le rebond est capricieux et les Irlandais se mettent le feu. La Rochelle grappille une pénalité. Elle va être importante celle-ci !: OUI ! Le bon contest de Liebenberg ! C'est joué vite et le ballon arrive dans l'en-but irlandais. O'brien touche le ballon avant que celui-ci ne sorte. Renvoi sous les poteaux à suivre. Il va s'emballer ce match !: Arghhhhh c'est dommage, l'en avant des Maritimes.: Le temps fort pour les Rochelais qui tiennent le ballon dans le camp adverse. Il suffit juste de trouver Rhule maintenant.: Et voilà, huit points d'avance pour le Leinster.: Heureusement que les équipes changent de camp à la mi-temps, sinon ça sentait mauvais la tendinite pour Mr Barnes. Sexton va pouvoir creuser l'écart.: Les Rochelais défendent vaillamment sur leur ligne mais Mr Barnes tend le bras côté irlandais, encore ! Sexton redonne cinq points d'avance.: Petite brouille entre Skelton et Ryan. Le grand sourire du Sudaf pourrait m'empêcher de dormir.: C'est réussi encore ! Trois points donnés, on prend !: C'est reparti ! les Jaune et Noir se procurent une première cartouche pour réduire le score grâce à leur ouvreur néo-zélandais.MT : Vous êtes plus Alaeddine Yahia ou Ihaia West ?: Pour l'instant, c'est cruel pour les Rochelais. Mais avec un peu plus de discipline et de réussite, ça peut le faire ! Vous y croyez vous ?: Bon, ce n'est plus le sponsor principal de la competition, mais je vais me prendre une H pour patienter jusqu'à la reprise.: « - Vous avez fait beaucoup de fautes en première mi-temps. Qu'est ce qu'il faut faire pour la seconde période ?- En faire moins.- Merci Brice Dulin. »Toujours super ces interviews à la volée, on en apprend beaucoup.: C'est la pause ! La Rochelle ne peut s'en prendre qu'à son indiscipline pour l'instant. C'est cruel, mais il est encore temps de se reprendre.: Bras cassé en faveur des Irlandais. Les hommes d'O'gara sont, pour la neuvième fois, poussés à la faute et Sexton marque facilement.: Ce sera la dernière action de la première période.: En l'espace d'une minute, le Leinster a complètement renversé la tendance en s'offrant une mêlée à cinq, côté Rochelais. Aïe aïe aïe !: Ohhhhhhh la pénalité sifflée contre Priso. Les Irlandais tiennent bon, encore. Il ne va pas falloir la regretter celle-ci.: La Rochelle dicte le rythme ! Suite à une bonne touche, Bourgarit perce avant que ses coéquipiers ne viennent pilonner la défense du Leinster. Avantage en cours, les Maritimes écartent, mais Sinzelle manque sa transmission. C'est dommage ! Mêlée à cinq à suivre.: Rhule, encore lui, met le feu dans la défense irlandaise. Rhule: Rhule jette vulgairement son vis-à-vis en touche. C'est ça Raymond !!!: Brice Dulin couvre bien et aplatis: Bon, ce n'est pas tout à fait aussi enflammé qu'on pouvait s'y attendre. La chaleur marseillaise à peut-être raison des Irlandais pour le moment. Tant mieux pour les Jaune et Noir.: Passage à vide de Liebenberg. Sexton met toujours autant de temps pour tirer mais c'est impeccable et les Irlandais reprennent les devants.: Jo Danty n'a clairement pas visé l'épaule d'O'brien sur son raffut. Il sort quand même en touche, mais les Rochelais sont rentrés dans leur match.: Kelleher laisse déjà sa place pour Sheehan. C'est l'effet Bourgarit ça !: West transforme ! Comme quoi, tout peut arriver ! Allez, on y croit !: Nouvelle faute rochelaise et Sexton ne se fait pas prier. Il serait temps de rentrer dans le match et mettre la main sur le ballon messieurs.: Joli mouvement des joueurs du Leinster, mais Skelton et Atonio ont refermé l'intervalle. Forcément, ça fait couic.: Johnny Sexton ouvre le score. Dix mètres, face aux poteaux, l'ouvreur irlandais à quand même mis huit minutes à taper.: Premières vagues irlandaises dans le camp rochelais. Mais les hommes de Ronan O'Gara parviennent à remettre les mains sud le cuir. Le tout devant un virage sur en folie, les fumis et les sweats oranges en moins.: C'est parti ! Sexton donne le coup d'envoi de cette finale. Bon match à tous !Mr Barnes sera chargé de diriger la rencontre. DEPUIS LE DÉBUUUUUUUUUUT !Bon, ce n'est pas le Vélodrome des demies de C4, mais ça vaut son pesant de cacahuètes. Ça fait quand même trois ans que Marseille attend d'accueillir cette finale à cause du Covid.Attendez vous à du spectacle avant de roupiller devant la finale de Ligue des champions plus tard dans la soirée. Les Irlandais plantent en moyenne près de sept essais par match. Après la fessée infligée aux Toulousains en demi-finale (40-17), pas sûr qu'ils changent d'approche aujourd'hui. Le tout sous le soleil et les 27 degrés marseillais. Ça va fuser !Ici, on pense que Pierre Bourgarit et Greg Aldritt peuvent mettre fin à l'interminable série de looses rochelaise. D'ailleurs, voici le XV de départ des Maritimes.Les Irlandais peuvent compter sur l'increvable Johnny Sexton. À bientôt 64 ans, l'ouvreur aux cheveux poivre et sel vise un cinquième sacre européen en club. À moins que Jo Danty ne se mue en Bastareaud ?Salut à vous les amis de l'ovalie ! Place à la finale européenne la plus spectaculaire de la journée : Leinster et La Rochelle vont s'affronter pour le titre en Champions Cup.