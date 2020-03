Revivez la dernière course de Martin Fourcade

Ce samedi à Kontiolahti (Finlande), Martin Fourcade s'apprête à disputer la toute dernière course de sa carrière de biathlète professionnel. Et devinez quoi ? Le Catalan est encore à la bagarre pour obtenir un huitième globe de cristal. Même avec le huis clos, on vous fait suivre ça.

Par Antoine Donnarieix

UN PODIUM 100% FRANÇAIS !!! ON Y EST !Voilà où s'arrête Fourcade, à 31 ans : 83 victoires en carrière de coupe du monde, 23 en sprint, 30 en poursuite, 15 en individuel et 15 en mass start. Impressionnant.Bon, les publicités ont pris le dessus. Mais j'ai quand même envie de vous faire vivre ce podium. Parce que cet athlète le mérite grandement.Il y a des accolades entre athlètes. Bon, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple dans la période actuelle, mais il n'empêche que ça reste sport. Tout les biathlètes présents veulent saluer Fourcade. Fair-play.Les résultats sont là : Fourcade est premier et prend 60 points. Boe termine quatrième et prend 43 points. Podium 100% français puisque Fillon-Maillet est parvenu à battre le Norvégien au sprint. Bravo messieurs.Bon dieu, je n'arrive pas à croire qu'on voit les dernières foulées de Martin Fourcade. Quelle immense légende.Boe est passé devant Fillon-Maillet. Il va être champion.Match à trois pour la troisième place entre Jacquelin, Fillon-Maillet et Boe.Bon, Boe vient de calmer tout le monde là. Quelle réaction de champion, bravo l'artiste. Mais... MARTIN FOURCADE VA SANS DOUTE S'IMPOSER !!! POUR UNE DERNIÈRE C'EST BEAU !OHLALA... Fillon-Maillet fait une seule faute au pas de tir, et cinq sur cinq pour Johannes Boe. Que c'est fort.BON DIEU ! DEUX ECHECS POUR FOURCADE, TROIS POUR JACQUELIN ! ET FILLON-MAILLET ARRIVE !On fait les comptes à 8,6 kilomètres : Jacquelin premier, Fourcade deuxième mais à huit dixièmes, Fillon-Maillet troisième. Boe est cinquième derrière Pfeiffer, l'Allemand. Et si l'alliance franco-allemande, c'était maintenant ?OOOOOH ! JACQUELIN ET FOURCADE FONT UNE FAUTE CHACUN MAIS BOE EN FAIT TROIS ! ALLEZ C'EST JOUABLE !ALLEZ TROISIÈME PAS DE TIR ! DEBOUT CETTE FOIS-CI !Bon, on s'enflamme c'est vrai. Boe est troisième, il doit au minimum terminer cinquième. Il faut encore deux biathlètes pour le dépasser.Magique, ce relais des deux Français. Dossard jaune et dossard rouge, cocorico messieurs dames ! Boe est à 21 secondes de retard à maintenant 6,1 kilomètres de course.Emilien Jacquelin et Martin Fourcade vont vite sur le deuxième pas de tir, ça fait dix sur dix ! Boe va devoir passer par l'anneau de pénalité une fois. ALLEZ !À 4300 mètres, Fourcade se retouve à 2,4 secondes de Boe. Allez, ça va passer...OHLALA !!! Les Français Fourcade et Jacquelin reviennent fort sur Boe ! Plus que 4 secondes et demi d'écart, c'est fort.Au ralenti, on voit bien que Boe a pris son temps. Fourcade va plus vite. En même temps, la poursuite est le format où le Français a le plus gagné : 29 victoires en carrière.Et Fourcade qui fait très vite aussi ! Cinq sur cinq. ALLEZ !!!.Premier pas de tir pour Johannes Boe : c'est du cinq sur cinq.Allez, 1800 mètres d'effectués et Fourcade semble avoir pris deux secondes sur Boe. Rien n'est joué évidemment, mais ça fait toujours plaisir.Bon, après le premier signal à 1,1 kilomètre, Fourcade se fait déjà rattraper par les poursuivants. Mais si le Français est habile au tir, ça va compenser.Fourcade a suivi, 21 secondes derrière.C'EST PARTI ! DÉPART DE BOE !Allez, les biathlètes sont sur leurs skis, ça va partir.Petit rappel également pour situer la légende de Martin Fourcade par les chiffres : quintuple champion olympique, treize fois vainqueur des championnats du monde, trente-cinq victoires en coupe du monde et quatre-vingt deux victoires en coupe du monde.Avant la course, petit rappel des faits : Fourcade, deuxième, possède du retard sur Johannes Boe, actuel leader du classement général avec dix-neuf points d’avance sur le Français. Chaque épreuve offre 60 points pour le vainqueur, 40 pour le cinquième. Dès lors, si Fourcade remporte l’épreuve et que Boe est au minimum cinquième, c’est synonyme de huitième globe de cristal pour Martin. En gros, le calcul est simple : Fourcade doit marquer 20 points de plus que le Norvégien.