Suivez en direct la 37e journée de Liga

Une fois n'est pas coutume : quasiment tous les matchs de Liga se jouent à la même heure pour cette avant-dernière journée ! Le programme est alléchant : une bataille pour le titre à distance entre le Real Madrid et le FC Barcelone, mais aussi un Getafe-Atlético, un Real Sociedad-FC Séville et un Athletic Club-Leganés pour assister au plus près à la baston pour la C3. En bas de tableau, le Real Majorque joue sa survie contre Grenade.

Les scores de la 37ème journée de Liga :

Par Antoine Donnarieix

Et pendant ce temps-là, à Barcelone, le Barça galère à revenir dans la partie. Le contraste est saisissant tant les Catalans semblent asphyxiés par ce rythme effréné depuis la reprise du football.Qu'est-ce que c'est serein le Real, aucune crainte et aucune fatigue. Ils enchaînent leur dixième victoire consécutive en moins de quatre semaines. C'est monstrueux.Il reste cinq minutes à jouer et je dois vous dire que je ne m'ennuie pas du tout. Commenter neuf matchs en même temps, c'est un travail à temps plein.Oulala, ce poteau de Puertas à Majorque, on était tout proche de l'égalisation pour Grenade.MEEEEEEEEESSSSIIIIII !!! LE TIR DE L'ARGENTIN EST DÉTOURNÉ PAR HERRERA EN CORNER !Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que Majorque va se sauver à la dernière journée. L'air marin, sans doute.Oh, la petite sucrerie de Marcos Llorente. Le petit pont, si beau...C'est la pause fraîcheur sur quasiment tous les terrains. Seul cet Athletic Club-Leganés se poursuit... Comme d'habitude, les Basques ne font rien comme les autres.Et mine de rien, Benzema recolle à deux buts de Messi au classement des buteurs. Peut-être que le Madrilène va rafler au dernier moment le trophée à@PasToucheAuGrisbi : Oui, c'est une évidence.Bizarrement, c'est ce Real Sociedad-FC Séville pourtant alléchant sur le papier qui devient soporifique. Ah, le football, cette science inexacte...Leganés va peut-être en profiter pour aller chercher trois points vitaux en vue du maintien.Trop fort, ce coup de casque de Diego Costa. Il a voulu crever le ballon ou quoi ? Six mètres pour Getafe.LA BAAAAAAAAAAAAAARRE !!! Le coup franc de Leo Messi trouve la transversale de Sergio Herrera ! Osasuna peut respirer !Majorque prend les devants contre Grenade et se rapproche de la zone du maintien. Les insulaires reviennent provisoirement à égalité de points avec le Celta Vigo. C'est chaud !Bon, et bah le Real n'a même plus besoin de gagner. Ils peuvent même perdre s'ils le souhaitent. Chiche ?Tiens, ça se découvre aussi à Valence ! Passe en profondeur de Ferran Torres, duel remporté par Kévin Gameiro devant Diego Lopez. 1-0 pour lesBUUUUUUUUUUT POUR LEVANTE ! MAYORAL ! Encore ? Ah non, c'est finalement refusé.OH LE SAUVETAGE SUR LA LIGNE DE GIMENEZ SUR MATA ! Toujours 0-0 au stade Alfonso Pérez.Doucement mais sûrement, le Real se rapproche des buts de Villarreal... C'est pour bientôt ?On file à Séville ! Le Benito-Villamarin pensait ouvrir le bal dans cette soirée mais le but de Borja Iglesias est refusé pour un hors-jeu de position. Regeant.Mais qui sera le premier buteur de la soirée ? Je vois bien un but de Iago Aspas, tiens.OUUUUUUUH CE TIR DE JAVIER ERASO QUI PASSE DE PEU À COTÉ ! On était proche de l'ouverture du score à San Mamés.Allez, je parie bien sur ce Valence-Espanyol pour être la purge de la soirée. Et vous ? Donnez-moi vos pronos, que je vous lise un peu.À Madrid, le derby entre Getafe et l'Atlético semble bien fermé à double tour. Ce coup franc de Ferreira-Carrasco renvoyé par lesen est la preuve.De son côté, le Real ne plaisante pas et sort son onze de gala : Courtois - Mendy, Ramos, Varane, Carvajal - Cesemiro, Kroos, Valverde - Rodrygo, Hazard, Benzema. Ô suprise, Gareth Bale va s'asseoir sur le banc Pour accueillir Osasuna, le Barça a opté pour un trio d'attaque plutôt original : Leo Messi, Ansu Fati et Martin Braithwaite. On ne va pas se mentir, ça sent déjà les vacances du côté de Barcelone...Histoire d'être complet avant ce multiplex, la rencontre entre Eibar et Valladolid s'est soldée par une victoire 3-1 des. Rassurez-vous, c'était un match qui comptait vraiment pour du beurre.