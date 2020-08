Deschamps rappelle Rabiot, Camavinga et Aouar convoqués

Tiens, revoilà les Bleus. Après quasiment dix mois sans équipe de France, Didier Deschamps a convoqué vingt-trois jours pour les rencontres de Ligue des nations face à la Suède (5 septembre) et la Croatie (8 septembre). Une grosse surprise au menu : le retour d'Adrien Rabiot. Et des petits nouveaux avec Houssem Aouar, Dayot Upamecano et Eduardo Camavinga. Vivement la semaine prochaine !

Les 23 pour Suède-France et France-Croatie :



Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (LOSC), Steve Mandanda (OM).

Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon) Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (Barça), Ferland Mendy (Real Madrid), Dayot Upamecano (B Leipzig), Raphaël Varane (Real Madrid), Lucas Hernandez (Bayern Munich)

Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea), Steven N’zonzi (Stade rennais), Eduardo Camavinga (Stade rennais), Moussa Sissoko (Tottenham), Adrien Rabiot (Juventus)

Attaquants : Wissam Ben Yedder (Monaco), Houssem Aouar (Lyon), Jonathan Ikoné (Lille), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barça), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (PSG).

Par Clément Gavard

LA QUESTION SUR LE RETOUR DE BENZEMA ! On a failli attendre.Je vois beaucoup de commentaires surpris par la présence de Steven Nzonzi. Je peux vous dire que c'est très costaud depuis son arrivée à Rennes.BOUM. Pour rappel, cette rencontre de Ligue 1 se disputera deux jours après... France-Croatie.On sent que Dédé va être triste de ne pas pouvoir claquer des gros câlins à ses poulains lundi.Le retour d'Anthony Martial, c'était une évidence.C'est qui l'intrus de cette liste pour vous ? J'ai tendance à penser que Jonathan Ikoné... Bof, bof quoi.Ok, il ne blague pas le sélectionneur. Et il donne la preuve qu'il n'est pas si rancunier que ça en rappelant Adrien Rabiot. Comme quoi.Qui va oser poser la sempiternelle question sur Karim Benzema ? En attendant, DD fait l'éloge de Dayot Upamecano. C'est indécent le réservoir de défenseurs centraux en France, bordel.Ah bon ?La porte n'est pas fermée pour Blaise Matuidi, Inter Miami ou non. Autant vous dire qu'on va le revoir prochainement le Blaisou.Deschamps confie qu'il n'a pas passé de coup de fil à Rabiot. Imaginez la tronche du gars au moment d'apprendre son retour. Superbe.La petite question sur l'éventuel départ de Messi et la situation de Grizou au Barça. Attendu. Didier ne se prononce pas, évidemment.La petite question sur l'éventuel départ de Messi et la situation de Grizou au Barça. Attendu. Didier ne se prononce pas, évidemment.Trop jeune Eduardo Camavinga ? Trop tôt ? Un peu d'après Didier, mais le contexte fait que le jeune milieu de terrain de 17 ans a été appelé. Et il l'aurait été tôt ou tard. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le boss.Hop, voilà la liste du chef.Drôle d'excuse, je viens de capter que Lucas Hernandez était là. Soit le gars le plus fragile dans le lot.Pas de joueurs du Bayern Munich dans la liste. Une histoire de physique, selon Deschamps.La liste arrive ici dans quelques secondes les amis !Didier Deschamps annonce que Paul Pogba a été testé positif au coronavirus. D'où la présence de Camavinga. Adrien Rabiot fait aussi son retour !Bon, ça bug sévère ! Mais c'est parti !DD se fait désirer, comme Richard.Ah, ça bouge !Trois minutes avant l'arrivée du GOAT sur la scène. Profitons-en pour faire un pronostic sur la question nulle du jour. Je mise sur unde Quotidien.Posons un peu le contexte de ces retrouvailles. L'équipe de France a deux matchs au programme début septembre : un déplacement en Suède le 5 et la réception de la Croatie au stade de France le 8. Tout ça dans le cadre de la fameuse Ligue des nations chère aux Portugais.Quelles surprises va nous réserver Deschamps cette fois-ci ? Ça parle pas mal d'Houssem Aouar et de Dayot Upamecano pour les petits novices. Et aussi d'une éventuelle absence de Blaise Matuidi, qui a filé à l'Inter Miami.Petit rappel : en novembre dernier, date de la dernière liste de DD, on pouvait y retrouver des hommes comme Nabil Fekir, Wissam Ben Yedder, Kurt Zouma, Léo Dubois, Mike Maignan ou encore l'indéboulonnable Moussa Sissoko.Vous êtes prêts pour les retrouvailles avec Didier Deschamps ? Dix mois sans équipe de France, c'était long quand même.