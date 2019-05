Suivez en direct l'annonce de la liste des 23 Bleues pour la Coupe du monde

Rafraîchir

Par Julien Duez

Toi je sais pas, mais ça fait un bail que j'ai pas maté la grand-messe du 20 heures perso. Du coup fallait sauter sur l'occasion.En Alsace, y a une aciérie qui vient d'être sauvée. On parle de 270 emplois quand même ! C'est le retour du beau temps qui provoque toutes ces bonnes nouvelles ou quoi ?Et paf ! Quatre millions de Français de plus qui touchent la prime d'activité cette année. Vous y avez sûrement droit si jamais. Un petit bonus pour aller vous payer des places pour la Coupe du monde.Super, on va bientôt pouvoir passer le permis de conduire sur simulateur, pour 30% de moins que dans une auto-école classique et avec le code gratos en prime. Parfait pour les Parigots comme moi qui roulent en métro depuis leur tendre enfance.: En fin de compte, les jaunes + les noirsles bleus et noirs de la police, c'était juste une version super hardcore de Lierse- FC Bruges ce 1er mai.Il semblerait que le plus vieux des « assaillants » avait 67 ans. Le Kazuyoshi Miura des manifs.Apparemment c'est pas clair cette affaire d'assaut de la Piti é pendant les manifs du 1er mai. On a des manifhoppers qui étaient dans les parages hier ?Superbe générique en attendant l'arrivée de Corinne Diacre sur le plateau. On va parler pèle-mêle de la Piti é-Salpêtrière, de permis de conduire, d'heures supplémentaires défiscalisées, de travaux dans votre cuisine et de l'aéroport de Singapour Une compo de qualité, assurément.Ah oui, du coup, ça veut dire que les candidates seront au courant en même temps que vous et moi, devant leur télé ou - qui sait - ce live. Tension absolue !Et pour cause : en dehors de Corinne Diacre et de son staff, il n'y a que cinq personnes qui connaissent le précieux sésame, bien gardé sur une clé USB apportée à la rédaction de TF1 ce midi.On est donc sûr que Gilles Bouleau est déjà dans la confidence, mais qui sont les quatre autres ? Personne de chez nous en tout cas.Est-ce qu'on va avoir des suprises ? Est-ce qu'on va voir Marie-Antoinette Katoto ? Ou bien Kheira Hamraoui ? Ouleymata Sarr ? Emelyne Laurent ? Le suspense est à son comble.Salut à tous et à toutes ! Si vous êtes en terrasse, restez-y ! Et si vous êtes dans le métro, dans le bus, dans le jardin ou encore au bureau, pas de panique !On est là pour vous raconter en direct l'instant que toute la France attend depuis des mois : la liste des 23 Bleues pour NOTRE Coupe du monde, qui aura lieu CHEZ NOUS, du 7 juin au 7 juillet prochain.