En direct : Deschamps rappelle Benjamin Mendy, Fekir et Mbappé

Vingt-trois places pour valider un billet pour l'Euro 2020. Voilà ce qui est en jeu aujourd'hui du côté du siège de la FFF, où Didier Deschamps annonce sa liste pour les matchs contre la Moldavie (jeudi 14 novembre) et en Albanie (dimanche 17 novembre).

Les 23 pour France-Moldavie et Albanie-France :



Gardiens : Alphonse Aréola (Real Madrid), Mike Maignan (LOSC), Steve Mandanda (OM).

Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon) Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (Barça), Benjamin Mendy (Manchester City), Benjamin Pavard (Bayern), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Everton)

Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombele (Tottenham), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern)

Attaquants : Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern), Nabil Fekir (Bétis), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barça), Thomas Lemar (Atlético), Kylian Mbappé (PSG).

Par Mathieu Rollinger

WBY, trop fort pour la Ligue 1, pas assez pour l'équipe de France ? «Qu'est-ce qu'il est fort Didier Deschamps pour dégonfler les conflits, comme ici avec Salilhamidzić qui l'accusait d'avoir aggravé la blessure de Lucas Hernandez... Envoyez la Dèche en négociateur à Jérusalem !Toujours pas de Sam Umtiti à l'horizon... Malheureusement logique compte tenu de ses difficultés physiques et de Clément Lenglet qui l'a dépassé dans la hiérarchie.Que Jonathan Ikoné ne se fasse pas de bile. Si le Lillois n'est pas là cette fois, ce n'est qu'à charge de revanche. «Oh la pique pour Nico Kovać ! Il y a un mois, Deschamps évoquait ses relations avec les coachs de club, dans la gestion des cas de ses joueurs. Le feu-entraîneur du Bayern avait à l'époque demandé de préserver Hernandez et voilà aujourd'hui la petite phrase : «» , lancée sur un ton revanchard.Cent bougies en vue pour Didier Deschamps qui s'en explique : «Oh la charrue avant les boeufs ! Eduardo Camavinga est naturalisé français mais on veut déjà le voir avec les Bleus. 16 ans le gamin. «Nabilon est de retour, cette fois sous le label du joueur du Bétis. «» , jure DD. Le Joker des Bleus est de retour.Vous l'attendiez tous, voilà la question Giiiiii, la question Rooouuuuud, la question Giroud ! «» , reconnait Deschamps, mais vu les performances du coco la dernière fois en Bleu, le moment de trancher est repoussé au mois de mars.Et le retour de Benjamin Mendé qui fait plaisir !Le GOAT est là.Ah tiens ! Ça bouge dans l'auditorium !Comment vous dites ? Alexandre ? Lacazette... Soit.Au rayon bonnes nouvelles, Deschamps peut compter sur les retours de Kylian Mbappé et Nabil Fekir. Ça devrait signifier une semaine de congé pour Jonathan Ikoné, qui doit encore se remettre de son accident de voiture.Pour ce qui est des hommes, on a un forfait à déplorer, celui du soldat Hernandez. On devrait avoir un mano a mano entre les deux Mendy, Benjamin ou Ferland, pour récupérer sa place.Bon, sur le papier, ce rassemblement devrait être une formalité : il suffit de prendre trois points pour filer à l'Euro. Nos adversaires ? La Moldavie à domicile et l'Albanie à l'extérieur, deux équipes qui on pris 4-1 à l'aller.La forme ? On est (déjà) reparti pour un tour avec les Bleus ! Amenez nous le Dédé !