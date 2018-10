Revivez l'annonce de liste de Deschamps avec Zouma, Sakho et Digne

À peine le temps de se dire au revoir, qu'on se retrouve déjà. Les Bleus se retrouveront la semaine prochaine pour affronter l'Islande en amical à Guingamp (jeudi 11 octobre à 21h) et l'Allemagne au Stade de France dans le cadre de la Ligue des Nations (mardi 16 à 21h). Si les lignes d'attaques et du milieu restent stables (à l'exception de Ndombele qui vient remplacer Tolisso), la défense est de nouveau en chantier. Et Deschamps a repris les vieux outils Sakho, Zouma et Digne. Du régal.

La liste des 23 pour l'Islande et l'Allemagne :



Gardiens : Alphonse Areola (PSG), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (OM).

Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Lucas Hernandez (Atlético), Presnel Kimpembe (PSG), Benjamin Pavard (VfB Stuttgart), Mamadou Sakho (Crystal Palace), Djibril Sidibé (AS Monaco) , Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Everton).

Milieux : Blaise Matuidi (Juventus), N’Golo Kanté (Chelsea), Tanguy Ndombele (OL), Steven Nzonzi (AS Roma), Paul Pogba (Man United).

Attaquants : Ousmane Dembélé (Barça), Nabil Fekir (OL), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atlético), Thomas Lemar (Atlético), Kylian Mbappé (PSG), Florian Thauvin (OM).

Ouf, celle-ci ne viendra pas. Ce qui permet à Didier Deschamps de souhaiter de manière joviale un «» . Je vous quitte ici aussi pour ma part et vous laisse rêver à cette belle association Sakho-Digne en seconde mi-temps d'un match à Guingamp contre l' Islande . C'est donc ça le retour à la réalité...Merci à tous et prenez soin de vous.Qui posera la question qui fâche ??? Un indice pour vous les internautes qui s'affiche sur le bas de vos écrans : « KB9 » .Le journaliste deparle de déficit en défense centrale... On a juste 27 joueurs qui peuvent jouer en central, lui propose à Deschamps de faire glisser Pavard et Hernandez au milieu. Mais du coup, on met qui sur les côtés. Déshabiller Paul pour habiller Jacques.Lemar n'a pas encore levé tous les doutes. DD essaye donc de s'en charger. «Capitaine Hugo est de retour et Deschamps est amené à évoquer ses dernières semaines. «Je vois que les choix de Sakho et Zouma vous révoltent. Même Deschamps avoir que Crystal Palace ou Everton sont «» . Mais la Dèche est un homme qui pense toujours groupe, clan ou bande. L'expérience vécue collectivement comptera toujours plus que la performance ou la forme du moment.Pour l' Islande Guingamp ? «» On écarte timidement la destination choisie pour faire plaisir à Tonton Le Graët.» évoqué pour Benjamin Mendy , qui n'a toujours pas repris l'entraînement collectif.Pour faire un premier débriefing : Deschamps a fait appel à des têtes connues pour compléter sa défense. Zouma, Sakho et Digne étaient tous réservistes pour le Mondial. Il y a donc comme toujours une logique, basée sur le «» . Tant pis pour les jeunes comme Abdou Diallo ...DD tranche dans le vif sur cas Rabiot. «Le voici est la liste ne traîne pas.Bon, comme souvent, Didier Deschamps se fait un peu désirer, mais il s'en tape : il est champion du monde. Et il peut nous faire attendre autant qu'il veut lors des quatre prochaines années.Bref, je ne sais pas vous, mais ça m'arrive pas souvent d'avoir de tels problèmes de riches. Et c'est plutôt agréable finalement.Interrogation sur la hiérarchie sur le poste de gardien. Lloris sera de retour, mais Alphonse Aréola a assumé un brillant intérim lors du dernier rassemble. De quoi en faire le numéro 2 officiel ? Derrière la place de numéro 3 pourrait se disputer entre Mandanda, de retour de blessure avec Marseille , et Benjamin Lecomte Pour palier l'absence de Big Sam, si Presnel Kimpembe devrait prendre un peu de galon, ça peut bastonner pour récupérer un place. Clément Lenglet Mamadou Sakho , Moussa Niakhaté, Boubabcar Kamara... Il n'y a que l'embarras du choix.On fait un petit point sur l'état des troupes : Corentin Tolisso et Samuel Umtiti sont out et sont donc les principaux hommes à remplacer. Au milieu, c'est peut-être l'heure des Tanguy Ndombele et Houssem Aouar , à moins que l'on puisse assister à un retour (peu probable de) de Geoffrey Kondogbia voire (encore moins probable) d' Adrien Rabiot ... Quel coup de théâtre ça serait !Salut les loulous ! C'est l'heure de notre rendez-vous mensuel avec notre DD. Depuis le siège de la Fédération française, le sélectionneur doit coucher 23 noms sur sa liste pour affronter l' Islande Guingamp en amical et l' Allemagne à Saint-Denis en Ligue des nations. Didier, on t'écoute...