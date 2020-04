En direct : l'allocution du président Macron

Il y a quatre semaines, le président de la République annonçait que la guerre contre le coronavirus se mènerait en restant chacun chez soi. Ce lundi, Emmanuel Macron enfile à nouveau son costume de coach pour annoncer aux Français la tactique à suivre pour la deuxième mi-temps du confinement. Ouvrez vos écoutilles : le programme des prochains jours, c'est ici et maintenant !

Pour ceux qui cherchent un streaming, c'est ici en toute légalité :

On vous a préparé un bingo spécial pour l'allocution présidentielle de ce soir. pic.twitter.com/meVR0HN1E9 — Society Magazine (@SocietyOfficiel) April 13, 2020

19h42 : Tiens, on a les stats de la première mi-temps. Ce n’est pas une surprise : le coronavirus a eu la possession et on compte 14967 personnes décédées depuis le 1er mars. Veuillez respecter une minute de silence...

Par Mathieu Rollinger

Allez, je vous écoute. C’est quoi vos pronos pour le jour de déconfinement ? Perso, je vois bien un 8 mai, histoire de calquer le calendrier sur une autre libération célèbre. Et puis ça permettra au gouvernement d’éviter de créer un nouveau jour férié dans les prochaines années...Par ailleurs, les collègues deont préparé un petit jeu pour égayer ce moment. Grosse cote sur le traditionnel «» de nos footeux.Petite précision, on n'est pas là pour décider qui du Sorcier blanc de la Canebière ou de Kyle Walker a raison dans tout ça. Nous, tout ce qu’on veut savoir, c’est quand le Toulouse-Metz de la 29journée va pouvoir se jouer et à quelle heure Lucas Tousart pourra claquer son doublé contre la Juve...À les écouter, tu as l'impression que les journalistes des chaînes d'info ont déjà lu le discours. Un speech que le président prépare depuis 5 jours. Merci pour les spoilers, les gars...Peut-être qu’un rappel des événements passés ne fera pas de mal (C’est vrai qu’on perd complètement la notion du temps avec cette saloperie). Le 16 mars dernier, on en était encore à râler parce qu’on a pas eu le temps de finir son mètre de shooter à cause d’Edouard Philippe et/ou à se réjouir d’avoir eu une bonne excuse pour ne pas aller voter. Et bim, Manu nous a coupé l’herbe sous le pied en décrétant un confinement histoire de venir à bout du coronavirus. Le 26 mars, il avait une nouvelle fois haussé la voie, le temps d’une pose fraîcheur et sur le terrain de Mulhouse. Troisième round aujourd’hui donc, alors qu’on est encore à se demander si porter un bandana au supermarché est mieux que rien. Si vous voulez ressembler à Arnaud Clément, c’est votre problème, mais le schmilblick n’a pas vraiment avancé.Merci pour eux.On a encore quelques minutes devant nous, donc soufflez, enlevez ces protèges-tibias, faites quelques étirements histoire d’éviter les escarres, buvez un bon coup. Après tout c’est l’heure de l’apéro.Ce soir, leMacron va se poser devant son tableau blanc, sortir ses plus beaux feutres Veleda, ses aimants les plus tenaces, et nous expliquer le dispositif son plan pour la seconde période.Nous sommes donc le 13 avril 2020 et après un mois de confinement, on peut estimer qu’on est à l’heure des citrons.Si on est là, c’est parce queestet autant qu’on vive ces moments d’histoire ensemble. Bon, je vous l’accorde, je m’imaginais que faire partie de la résistance consisterait à faire autre chose que se mettre au vélo elliptique ou redécouvrir les parties de rami en famille.Ici le canapé. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d’abord quelques messages personnels :Je répète :