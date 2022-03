Suivez en direct Galles-France

Douze ans après son dernier grand chelem, et sa dernière victoire dans le Tournoi des Six Nations tout court, le XV de France se rend au pays de Galles dans la peau de l'ultra favori. Alors, les Bleus vont-ils enchaîner un quatrième succès en autant de rencontres pour conforter leur première place, avant d'aborder le Crunch final face aux Anglais ?

Galles 3-10 France

Par Alexandre Lazar

: La conquête française en touche chahutée en début d'alignement sur cette touche, mais l'en-avant est bien gallois. Mêlée.: Il a des cannes, ce Melvin Jaminet. (MC Jean) Gabin Villière, c'est pas mal non plus. Belle séquence des Bleus, aux abords des 22 mètres gallois !: A quarante mètres des perches, ça passe pour Gareth Ba... Dan Biggar, plutôt. Désolé, c'est les réflexes acquis sur Golf TV.: Bon eh bien, obstruction de Greg Alldritt et pénalité pour les Gallois dans la foulée.: C'EST DEDANS ! 3-0 déjà pour les Bleus !: Les Bleus sollicitent d'entrée les gros porteurs, mais la première percée est pour Antoine Dupont. Hors jeu du plaqueur gallois et première pénalité pour Melvin Jaminet !: Romain Ntamack donne le coup d'envoi. Allez les Bleus !: Le XV du Poireau est paré devant ses 60 000 fanatiques. L. Williams - Cuthbert, Watkin, J. Davies, Adams - Biggar, T. Williams - Faletau, Navidi, S. Davies - Beard, Rowlands - Francis, Elias, G. Thomas.: Rappel pour les retardataires, le XV des Bleus ressemble à ça : Jaminet - Moefana, Fickou, Danty, Villière - Ntamack, Dupont - Alldritt, Jelonch, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille. Vous le sentez comment ?: Le Hen Wlad fy Nhadau du pays de Galles n'a plus de secrets pour moi depuis la feinte d'Hal Robson-Kanu face à la Belgique, à l'Euro 2016. On respecte.: On se lève pour La Marseillaise ! On place nos mains moites sur le coeur, et on bêle à gorge déployée, en rythme.: Applaudissements pour le peuple ukrainien, on n'oublie pas les fondamentaux.: L'entrée des artistes au Principality Stadium (ex-Millenium), l'antre des Dragons !: Pour vous donner une idée, je suis resté à l'époque des Ronan O'Gara, Shane Williams, Sergio Parisse (quoi, il joue toujours ?) et Pascal Papé. Il n'empêche que la charnière Dupont-Ntamack a de la gueule.