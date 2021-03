Suivez en direct France-Galles

Le XV de France a encore une chance de remporter son premier tournoi des Six Nations depuis 2010, ce qui viendrait récompenser sa belle renaissance, mais pour ça il faudra battre le XV du Poireau, sur la route d'un Grand Chelem, et ne pas lui concéder de bonus. Flexion, lier, jeu !

France 0-0 Pays de Galles

?? ?????: Our team for #FRAvWAL⠀⁍ Adam Beard returns in the second row ⁍ ????? ???????? ??̂? ?? ?? ? ???????????? #HWFN ⑊ #GuinnessSixNations ⠀ — Welsh Rugby Union ? (@WelshRugbyUnion) March 18, 2021

Par Mathieu Rollinger

(Bordel, c'est long de faire les compos dans ce sport... Onze, ce n'était pas suffisant ??)Chez les Bleus, on a ressorti le même XV que face à l'Angleterre. Oui, là où on a perdu, mais avec style !1. Baille, 2. Marchand, 3. Haouas, 4. Taofifenua, 5. Willemse, 6. Cretin, 7. Ollivon, 8. Alldritt, 9. Dupont, 10. Jalibert, 11. Penaud, 12. Vakatawa, 13. Fickou, 14. Thomas, 15. Dulin.Il y a 969 sélections sur le terrain chez les Gallois qui sont en quête ce soir de Grand Chelem. Et ça, c'est pour la compo :On est sûr qu'il s'est remis de son Covid-19, Fabien Galthié ? Bon, si le sélectionneur est tendu, c'est parce que ses Bleus ne peuvent pas gagner le Tournoi ce soir, mais peuvent le perdre : pour garder une chance d'aller le remporter contre l'Écosse (match reporté), il faut gagner contre le leader gallois ET ne pas laisser de bonus à l'adversaire. Bref, ça va être chaud parce que les Poireaux sont bien chauds en ce moment.Allez, on fait une exception : on a le droit de prendre le ballon avec la main. Parce que ce soir, c'est France-Galles !