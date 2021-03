Live : France-Écosse (3-10)

Pas le choix : le XV de France doit claquer l'Écosse par 21 points d'écarts et un bonus offensif, dans ce match en retard des Six Nations, si elle veut ravir le Tournoi au Pays de Galles. C'est sûr, ça va être musclé !

France 6-10 Écosse

14e : On a remis la même combinaison sur la touche et les Écossais viennent trouer la ligne bleue. Essai de Van der Merwe. Merde.

????????? Mesdames et Messieurs, pour ce dernier match du Tournoi des #SixNations 2021, voici la composition de l'?????? ?? ?????? !Début du match dans 15min !#NeFaisonsXV #XVdeFrance #FRAECO pic.twitter.com/1ikctvdSz6 — France Rugby (@FranceRugby) March 26, 2021

A reminder of your Scotland team to play France at the Stade de France this evening.Kick-off is now just 30 minutes away ⌛️#FRAvSCO | #GuinnessSixNations pic.twitter.com/AmPndx3pPe — Scottish Rugby (@Scotlandteam) March 26, 2021

Par Mathieu Rollinger

Ah ! Enfin un mouvement avec de l'ampleur. Ça coince sur Penaud, qui se prend le genou de l'élémentaire Watson dans les dents.Elle est là notre mêlée !!! Et Ntamack qui tente la pénalité à 45 mètres des poteau. J'espère qu'il a regardé Armand Laurienté dimanche contre Nantes.Qui a volé l'orange de Marchand ? Belle récupération sur les appuis du talonneur.Ils cherchent quoi les Écossais ? Ils ont des actions chez le Prince Harry ? Ils tiennent à ce point à ce que le trophée reste sur leur île ? Soyez sympas, wesh !On se fait clairement soulever... Quel tampon vient de se prendre Vakatawa.Et c'est transformé par Finn Russell. Il n'est pas trop tard pour passer sur France 3. Y aHop-hop-hop. Turner et les écossais viennent nous piquer. Avis aux Écossais : vous n'avez pas intérêt à dépasser l'ASNL dans mon classement des pires chardons.On leur met 20 kilos en mêlée et ça débouche sur un pénalité française. Merci le cassoulet, merci la gastronomie française.La petite passe en profondeur de Ntamack pour mettre Van der Merwe sous pression, c'est tout aussi mousseux...Il fait soif, je prendrais bien une grande pinte de « Greatness » !Elle est belle cette touche ! Faut montrer ça à mon Fabien Centonze.Oui Gaël Fickou, aka le Joey Starr du game, qui vient récompenser la première grosse séquence défensive des Bleus !Engagement Écosse.En espérant que Didier Deschamps ait laissé sa chatte trainer sur le terrain : il faut 20 points de différence (avec six essais inscrits) ou plus de 21 points de différence (à chaque fois avec le bonus) avec l'Écosse pour ramener la coupe à la maison !La dernière fois qu'on a entendu du biniou à Saint-Denis, c'était pour PSG-Rennes en Coupe de France. Et si vous voyez Koubek taper un sprint long de ligne, ne vous étonnez pas.Minute de silence, et on passe aux hymnes. Dans le silence toujours, mais poils quand même.Si vous vous demandez « et les autres ils jouent quand ? » , sachez que ce match est un match en retard et aurait dû se dérouler le 28 février dernier. Mais voilà, leest passé par là. Comprendre : des joueurs français auraient cassé la bulle sanitaire pour aller bouffer des gaufres. (C'est une des versions données) Mais bon, la journée mondiale de la gaufre, c'était hier et là, il s'agit juste de mettre de la chantilly.Chez nous, ça part comme ça :1.Baille, 2. Marchand, 3. Haouas, 4. Le Roux, 5. Rebbadj, 6. Jelonch, 7. Ollivon, 8. Alldritt, 9. Dupont, 10. Ntamack, 11. Fickou, 12. Vincent, 13. Vakatawa, 14. Penaud, 15. Dulin.Je vous file la compo des Scots, pour la route.Enfin... sec. Je peux aussi vous proposer un petit jeu. Comme tout bon rugbix, vous avez bien de la canette au frigo. La règle est simple : ça boit une gorgée par point des Bleus. Et si vous êtes accompagné, chargez l'autre des points de l'Écosse. Mon binôme s'appelle Julien Duez, et il vous salue bien !Bon, ça drache fort sur Paris. Fallait mettre le cap au sud, puisque je peux vous le témoigner, il fait sec ici à Saint-Raphaël.Y a une furieuse envie par ici de remettre la folie de samedi dernier, quand notre XV s'est payé une remontada contre celui du Poireau pour rêver d'un premier tournoi depuis 2010. Imanol, William Servat, David Marty, Lionel Nallet, Alexis Palisson, si vous nous lisez : coeur sur vous.