Suivez en direct Detroit Pistons-Chicago Bulls

Trois ans après avoir posé le pied sur le sol parisien pour la toute première fois, la NBA est de retour en France ce jeudi soir. À l'affiche, une rivalité historique de la Grande Ligue, entre des Chicago Bulls en manque de résultats cette saison et des Detroit Pistons qui se verraient bien faire un coup dans le sillage de leur Frenchie, Killian Hayes. Let's go !

Detroit Pistons 0-0 Chicago Bulls

Par Tom Binet

Petite prise de parole de Killian Hayes et Nikola Vucevic avec Tony Parker, histoire de nous faire patienter encore un peu.Pour ceux qui ne sont pas encore dans l'ambiance, on ne peut plus grand chose pour vous.C'est parti pour l'annonce des équipes. Comme si on était dans le Michigan.Ah oui, pour ceux qui restent rarement debout toute la nuit pour regarder du basket, les horaires des matchs de NBA ne sont pas contractuels. Mais ça ne devrait désormais plus trop tarder.Lonzo Ball et Cade Cunningham blessés pour toute la saison mais qui ont fait le déplacement quand même, un voyage à Paris ça ne se loupe pas.On est à quelques petites minutes du tip-off, c'est l'heure de balancer vos pronos ! Et pourquoi pas un petit Pistons +1 avec unde Killian Hayes ?Benny the Bull qui a révisé ses classiques pour venir brandir un pancarte «» . Superbe.Un parquet qui a d'ailleurs été importé directement des États-Unis par cargo. La folie des grandeurs jusqu'au bout.Allez, les joueurs des Bulls pénètrent sur le parquet pour la fin de l'échauffement. Très vite suivis pour les joueurs de Motor City.Canal+ en clair et Bein Sports 1.D'ailleurs tu penses que Thomas et Jordan vont se regarder le match ensemble ? Non, je plaisante.Tony Parker, Ronny Turiaf, Flo Pietrus... C'est toute la France du basket qui est en fête.: Ouf, Benny the Bull et Hooper, les deux mascottes, ont l'air bien en forme.Comme il y a trois ans avec le Charlotte-Milwaukee, on aura donc un Français sur le parquet. Après Nico Batum, place au gamin de Cholet, joueur de l'Hexagone drafté le plus haut de l'histoire (pour l'instant).En face, les Detroit Pistons de Killian Hayes, qui évoluent dans le bas de la conférence est et se verraient bien accueillir un autre jeunedans quelques mois.: Et donc au menu une belle affiche historique, même si les deux équipes ne sont pas forcément au mieux cette saison. D'un côté, les Chicago Bulls de DeRozan, Lavine et Vucevic, qui ne sont pas dans les clous de leurs objectifs élevés pour le moment.: L'occasion de poser la question : est-ce qu'il y a des balle-orangix parmi vous ?Bonsoir bonsoir ! Une fois n'est pas coutume, place au basket en ce jeudi soir. La NBA nous rend visite en France pour la deuxième fois de son histoire, alors on va en profiter tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts ?