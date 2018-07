Suisses, maudits huitièmes

Battue lors de ses trois derniers huitièmes de finale aux tirs au but ou en fin de prolongation, la Suisse espère enfin accéder aux quarts de finale d’une grande compétition internationale. Il faudra pour cela effacer la Suède, agréable surprise de la phase de poules.

Une génération multiculturelle et multi-ethnique

Dans la partie de tableau la moins relevée

Par Maxime Feuillet

Il y aura eu Cologne en 2006. São Paulo en 2014. Puis Saint-Étienne en 2016. Trois villes dans lesquelles les joueurs de lase seront cruellement cassé les dents en huitièmes de finale, espérant à chaque nouvel essai connaître un dénouement plus heureux. Face à l’Ukraine de Shevchenko en Allemagne (0-0), les Helvètes étaient complètement passés à côté de leur séance de tirs au but, manquant leur trois premières tentatives. Revanchards, ils pensaient accrocher l’Argentine au même stade de la compétition lors du Mondial brésilien, mais Di María avait inscrit le seul but de la rencontre à la 118minute.Face à la Pologne il y a deux ans à Geoffroy-Guichard, Shaqiri pensait conjurer le sort en égalisant dans les derniers instants de la partie sur une merveille de ciseau acrobatique. Prolongation, tirs au but... et nouvelle défaite suisse en huitièmes de finale. «» , affirmait Patrick Müller après le premier nul encourageant face au Brésil (1-1). Sérieuse et appliquée en poules, las’est offert le droit de pouvoir disputer face à la Suède un quatrième huitième de finale en douze ans. Aux scénaristes helvètes d’écrire enfin leurL'attente commence à se faire longue de l’autre côté du Léman. Depuis 1954, lan’a jamais réussi à se hisser en quarts de finale d’une grande compétition internationale. Mais portée par une génération cosmopolite avec des joueurs nés sur le continent africain (Moubandje, Embolo, Mvogo, Djourou, Gelson Fernandes ) ou originaires d’Europe de l’Est (Behrami, Džemaili, Shaqiri, Xhaka, Seferović, Gavranović et Drmić), la sélection helvète impressionne actuellement par sa force de caractère sur le terrain.Placés dans un groupe relevé aux côtés du Brésil, de la Serbie et du Costa Rica, les hommes de Vladimir Petković ont surpris dès leur premier match contre la. Rigoureux tactiquement, solides au milieu de terrain grâce à l’inusable paire Behrami-Xhaka à la récupération, les Suisses ont confirmé leur bonne entrée dans ce Mondial en renversant la Serbie dans les arrêts de jeu dans un match au contexte historico-politique tendu. Le nul concédé contre le Costa Rica en toute fin de partie semble anecdotique tant l’essentiel – à savoir cette qualification en huitièmes – était déjà assuré pour les sixièmes du classement FIFA (juste devant l'équipe de France).Scrutée avec attention par tout un pays, lan’a pas le droit de se manquer une fois de plus lors de son premier match à élimination directe. «» , prévenait encore Patrick Müller, qui comptabilise 81 apparitions sous le maillot helvète. Plutôt solide défensivement jusqu’à présent, la Suisse devra faire avec une charnière centrale inédite sur les pelouses russes contre la Suède. En l’absence de Fabian Schär , suspendu, c’est Johan Djourou qui devrait en effet être associé à Manuel Akanji , l’une des belles révélations de ce Mondial. Pas de quoi inquiéter les supporters suisses, lesquels attendent plutôt le réveil des attaquants de pointe Gavranović et Seferović trop discrets jusqu’ici.Si cette affiche entre la Suède et la Suisse n’est certainement pas la plus alléchante de ces huitièmes de finale, elle oppose deux sélections guerrières et vaillantes. Face à la bande de Forsberg (première de son groupe devant le Mexique, l’Allemagne et la Corée du Sud), la marche ne s’annonce pas non plus insurmontable pour la. Et la partie de tableau helvète, assez favorable, pourrait faire naître les espoirs d’épopée les plus fous en cas de victoire. Après les désillusions Cologne, São Paulo et Saint-Étienne, il peut y avoir des lendemains qui chantent à Saint-Pétersbourg.