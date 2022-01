Succès historique de la Gambie face à la Mauritanie

[LIVE - beIN SPORTS 1] #CAN2021 ???? Woowwww !!! La Gambie ouvre le score sur une véritable merveille d'Ablie Jallow !!! #MTNGAM pic.twitter.com/KbLMc3BNiF — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 12, 2022

Mauritanie (4-4-2) : Diop - Dellahi, N'Diaye (Camara, 65e), Abeid, Houbeib (Ba, 80e), Karamoko (Abou Demba, 46e) - Fofana, Thiam, Mahmoud (Doukara, 59e) - Kamara, Ba. Sélectionneur: Corentin Martins.



Gambie (4-4-2) : Jobe - Adams, Colley, Gómez (Sanneh, 82e), Touray - Colley, Modou, Marreh, Barrow - Jallow (R.Darboe, 64e), Ceesay (D.Darboe, 64e). Sélectionneur: Tom Saintfiet.

Le Scorpion a piqué.Pour la première participation de son histoire à la Coupe d'Afrique des nations, la Gambie s’est offert la Mauritanie grâce à une merveille d’Ablie Jallow. Prêté par Metz au Royal Football Club Seraing, le milieu de 23 ans a inscrit le seul et unique but de la rencontre sur une frappe exceptionnelle du pied gauche aux abords de la surface. Peut-être le plus beau but de cette CAN. Seulement, après un premier quart d’heure de haute volée, le match est vite devenu soporifique. De quoi envoyer un insomniaque tout droit dans les bras de Morphée.Bien que les Mourabitounes aient pris la rencontre en main, leur domination restera stérile. Les hommes de Corentin Martins ont même failli voir leur adversaire du soir doubler la mise dans les derniers instants de la rencontre. Le portier Babacar Diop a réalisé une première sortie déterminante pour stopper une contre-attaque (88), avant d’effectuer une belle parade sur une frappe de Musa Barrow (90e). Première participation à la CAN, et première victoire pour la Gambie.Pour l'éternité.