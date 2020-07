Suarez sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire du Barça

?? Avec ce 195ème but inscrit, @LuisSuarez9 dépasse Kubala et devient le 3ème meilleur buteur de l'histoire du Barça ! Bravo Pistolero ! #BarçaEspanyol pic.twitter.com/P1ezT3XA7a — FC Barcelona (depuis ?) (@fcbarcelona_fra) July 8, 2020

Moment histoire.Luis Suárez a inscrit mercredi soir contre l'Espanyol (1-0) son 195pion depuis son arrivée à Barcelone, ce qui fait de lui le troisième meilleur buteur de l'histoire du club. L'Uruguayen n'est plus devancé désormais que par l'inévitable Lionel Messi et ses 630 caramels, et César Rodríguez Álvarez, 232 buts marqués pour lesdans les années 1940 et 1950.Pas mal pour un joueur arrivé à l'été 2014 en Catalogne avec une lourde suspension pour avoir mordu Giorgio Chiellini au mondial brésilien. En moins de six saisons, l'anciende Liverpool a dépassé László Kubala et ses 194 buts pour se faire une place sur le podium.Une aventure catalane dans laquelle le Pistolero aura décidément croqué à pleines dents.