Suárez et Oblak sortent l'Atlético du traquenard Alavés

Atlético (3-5-2) : Oblak - Savić, Giménez, Hermoso - Trippier, Llorente, Koke, Lemar (Herrera, 74e), Carrasco - Correa (Saúl Ñíguez, 74e), Suárez. Entraîneur : Diego Simeone.



Alavés (4-5-1) : Pacheco - Navarro, Laguardia (Alberto Rodríguez, 60e), Lejeune, Duarte - Pellistri, Pere Pons (Borja Sainz, 79e), Jota (Mahmoud, 70e), Edgar Méndez (Luis Rioja, 60e) - Joselu. Entraîneur : Abelardo.

Même galère, même issue, même héros. Comme à l'aller le 3 janvier, où Luis Suárez lui avait permis d'arracher les trois points dans le, l'Atlético de Madrid s'en est remis à un pion dupour venir à bout d'une coriace équipe d'Alavés (1-0), ce dimanche au Wanda Metropolitano. Mais aussi à un grand Jan Oblak, auteur d'un arrêt décisif en toute fin de partie sur penalty.Le portier slovène s'était déjà montré décisif devant Pere Pons (36) en première période, où des Basques bien organisés ont longtemps contrarié les. Ces derniers ont ainsi dû attendre la 41minute et cette frappe un chouïa trop croisée de Suárez pour enfin faire passer un frisson sur le but de Pacheco. Pas loin d'être pris en défaut avant la pause par Méndez, le portiera fini par s'incliner peu avant l'heure de jeu sur une tête plongeante de Suárez, qui a bien jailli au premier poteau sur un centre impeccable de TrippierAuteur de son dix-neuvième pion en Liga, l'Uruguayen aurait même pu en ajouter un vingtième. Mais Pacheco, déjà décisif devant Llorente (59), s'est parfaitement détendu pour maintenir Alavés dans le match (82). En vain : crédités d'un péno consécutif à un coup de coude de Savić dans la tronche de Rioja, les hommes d'Abelardo n'ont pas converti l'offrande du Monténégrin, exclu à Chelsea en C1 mercredi pour les mêmes raisons. La faute donc à Oblak, parti du bon côté sur la tentative de Joselu (86). Un arrêt qui permet à l'Atlético de renouer avec le succès après son nul de la semaine dernière sur la pelouse de Getafe . Et de repousser le Real et le Barça (qui joue ce soir) à six et sept points. Le tout sans João Félix, suspendu. Qui a dit que lesétaient dépendants de leur pépite portugaise ?