Leipzig et Wolfsburg mettent la pression

Spécialiste des entames tonitruantes, Leipzig prend rapidement les devants par un Poulsen servi par Werner pour son onzième but en championnat. Le dixième de son équipe dans le premier quart d'heure, cette saison. Il faut un penalty généreux accordé par la VAR pour permettre à Zuber d'égaliser, et à Stuttgart d'inscrire le premier but de son histoire face aux. Derrière, les fautes se multiplient, les débats se tendent et la partie bascule par l'intermédiaire de Sabitzer.Auteur d'un sauvetage en fin de première période, l'Autrichien redonne l'avantage à une équipe de Leipzig dominatrice d'un maître coup franc (1-2, 68). Poulsen signe ensuite le but du break et le doublé, en contre (1-3, 74). Et plonge un peu plus dans la crise Stuttgart , qui n'a pris qu'un point sur les sept derniers matchs. La troupe de Ralf Rangnick conforte, elle, sa quatrième place, synonyme de Ligue des champions en fin de saison.Roussillon et Guilavogui d'un côté, Niakhaté, Gbamin et Mateta de l'autre. L'affiche fleure bon la Ligue 1, mais c'est l'Allemand Maximilian Arnold qui débloque la partie. Devant grâce au but rapide de l'international, les Loups doivent attendre la deuxième période pour se mettre à l'abri via un penalty de Weghorst (2-0, 69).Histoire de repartir les valises bien remplies comme lors de ses deux dernières sorties (huit buts concédés), Mayence encaisse un troisième pion, œuvre de Knoche (3-0, 77). Avec ce succès, les hommes de Bruno Labbadia grimpent provisoirement au cinquième rang en attendant les matchs de Francfort et Leverkusen. En roue libre, les hommes de Sandro Schwarz attendent eux impatiemment le carnaval de la ville qui commence le 28 février.Quatrième match sans défaite pour Hoffenheim , qui s'est facilité la tâche en inscrivant deux pions dans le premier quart d'heure. Joelinton exploite d'abord une erreur de Korb pour aller battre Esser (1-0, 5), et inscrire sa sixième réalisation de la saison. Vexé de voir le Brésilien l'égaler au nombre de buts, Belfodil inscrit son septième d'une tête lobée sur un coup franc de Schulz (2-0, 14).La PreZero Arena doit attendre la fin de match pour se lever une troisième fois, grâce à Demirbay (3-0, 80). Avec cette victoire, Hoffe revient à hauteur de Francfort et Leverkusen à la sixième place. Vainqueur d'un seul match sur les onze derniers et battu pour la cinquième fois en six journées, Hanovre pourrait boucler la journée à la dernière place.Troisième match sans succès pour Schalke, battu lors de ses deux dernières sorties et incapable de trouver la faille face à un Fribourg pourtant généreux défensivement (37 buts encaissés).Réduit à dix après l'exclusion de Serdar (42),manque l'occasion de doubler son adversaire et de grimper au douzième rang. Prochain rendez-vous pour Schalke : City en Ligue des champions. Faudra pas oublier de se mouiller la nuque.